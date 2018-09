Plíšková potvrdila úlohu favoritky, je už medzi najlepšou osmičkou

Súhrn nedeľňajších výsledkov žien na US Open 2018.

2. sep 2018 o 22:41 TASR

NEW YORK. Česká tenistka Karolína Plíšková sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V osemfinále ako nasadená osmička zdolala Austrálčanku Ashleigh Bartyovú 6:4, 6:4.

Finalistka z roku 2016 sa vo štvrťfinále stretne z víťazkou zápasu Kaia Kanepiová (Est.) - Serena Williamsová (17-USA).

US OPEN - osemfinále:

(celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku)

Karolína Plíšková (ČR-8) - Ashleigh Bartyová (Aus.-18) 6:4, 6:4

Zostávajúci nedeľňajší program osemfinále: Kaia Kanepiová (Est.) - Serena Williamsová (USA-17) Anastasija Sevastovová (Lot.-19) - Elina Svitolinová (Ukr.-7) Sloane Stephensová (USA-3) - Elise Mertensová (Belg.-15)