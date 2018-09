Cibulková nastúpi proti domácej Keysovej, o štvrfinále zabojuje na hlavnom dvorci

Proti Keysovej doteraz získala len jeden set.

3. sep 2018 o 11:33 SITA

NEW YORK. Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa v pondelok o 18.00 h SELČ stretne v súboji o postup do štvrťfinále s domácou Madison Keysovou na záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Obe hračky proti sebe nastúpia na úvod pondelňajšieho programu na Štadióne Arthura Ashea. S finalistkou vlaňajšieho US Open sa Cibulková doteraz stretla štyrikrát a ani raz nevyhrala, získala dovedna len jeden set.

Dvojhra žien - 1. kolo:

Dominika Cibulková (SR-29) - Madison Keysová (USA-14) - prvý zápas na Štadióne Arthura Ashea, začiatok o 18.00 h SELČ