Ronalda nenachádzajú tie správne lopty, bráni svoju hviezdu tréner Juventusu

Nie je po prvý raz, čo má Portugalčan slabší úvod sezóny.

3. sep 2018 o 15:23 SITA

TURÍN. Majstrovský Juventus Turín má po troch kolách nového ročníka Serie A na konte plný počet 9 bodov a skóre 7:3, ale jeho hviezdna letná akvizícia z Realu Madrid Cristiano Ronaldo stále čaká na presný zásah v súťažnom zápase.

Portugalský krídelník mal pritom už 23 streleckých pokusov, ale ani jeden sa neskončil za chrbtom súperových brankárov.

"Momentálne ho nenachádzajú tie správne lopty, často sa to odrazí tam, kde nie je a keď už vystrelí, smeruje lopta vedľa bránky," snažil sa ospravedlniť strelecké zlyhania vyhláseného kanoniera jeho nový tréner Massimiliano Allegri.

Streliť 40 gólov v sezóne je nemožné

Tréner Turínčanov tvrdí, že na Ronalda nie je vyvíjaný výraznejší tlak, keďže mužstvo víťazí. Jemu samému by však pomohlo, keby konečne skóroval.

"V Serii A sa hrá inak ako v Španielsku. Väčšia pozornosť sa venuje defenzívnej práci. Streliť 40 gólov v sezóne je prakticky nemožné. Higuaínovi sa to síce raz takmer podarilo, ale bola to skôr výnimka. Najlepší strelec má spravidla na konte 26 - 27 gólov a klub s takýmto kanonierom sa nestáva majstrom," upozornil Allegri.

Tréner úradujúceho majstra si myslí, že situácia sa zmení po reprezentačnej prestávke, ktorá teraz nasleduje v súvislosti so zápasmi Talianska v novovzniknutej Lige národov.

Taliani sa predstavia doma proti Poliakom (7. 9.) a o tri dni neskôr v Portugalsku.

"Verím, že po prestávke budeme všetci sviežejší a potom sa začne pravá sezóna," doplnil Allegri.

Ronaldo sa hneval, spoluhráči mu chcú pomôcť

Cristiana Ronalda podporil aj jeho francúzsky spoluhráč Blaise Matuidi, ktorý nedávno rozhodol gól o víťazstve Juventusu v Parme (2:1) v rámci 3. kola Serie A.

"Cristiano je skvelý hráč a čoskoro si určite otvorí strelecký účet. Proti Parme bol z toho nešťastný a nahnevaný, že sa mu to nepodarilo. Určite to však príde a my všetci mu v tom pomôžeme," cituje Matuidiho slová denník Metro.

Ten štatisticky dodáva, že to nie je po prvý raz, čo má 33-ročný Portugalčan slabší úvod sezóny.

Vlani ešte v drese Realu Madrid skóroval po prvý raz až na dvadsiaty ôsmy pokus a napriek tomu stihol v 27 zápasoch La Ligy nastrieľať 26 gólov.