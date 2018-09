Nišikori a Djokovič postúpili do štvrťfinále US Open

Súhrn pondelňajších mužských výsledkov na US Open.

3. sep 2018 o 19:55 (aktualizované 3. sep 2018 o 22:38) SITA

NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič nasadený ako šiesty postúpil medzi najlepšiu osmičku dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V pondelňajšom osemfinále zdolal jednoznačne v troch setoch 6:3, 6:4, 6:3 Joaa Sousu z Portugalska.

Prečítajte si tiež: Cibulková nechcela ukázať frustráciu, ale nezvládla to. Som len človek, ľutovala

Trinásťnásobného grandslamového víťaza Djokoviča čaká vo štvrťfinále víťaz súboja medzi Rogerom Federerom a Johnom Millmanom.

Očakáva sa postup švajčiarskej legendy a prípadný štvrťfinálový zápas medzi Djokovičom a Federerom môže priniesť predčasný vrchol turnaja.

Do štvrťfinále postúpil aj Japonec Kei Nišikori. Dvadsaťosemročný Nišikori zvíťazil v pondelňajšom osemfinále 6:3, 6:2, 7:5 nad Nemcom Philippom Kohlschreiberom.

Dvojhra mužov - osemfinále:

Kei Nišikori (Jap.-21) - Philipp Kohlschreiber (Nem.) 6:3, 6:2, 7:5

Novak Djokovič (Srb.-6) - Joao Sousa (Portug.) 6:3, 6:4, 6:3