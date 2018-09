Federer šokujúco vypadol, nestačil na málo známeho Austrálčana

Súhrn mužských výsledkov na US Open.

3. sep 2018 o 19:55 (aktualizované 4. sep 2018 o 9:02) SITA, TASR

NEW YORK. Roger Federer zatiaľ nepridá šiesty singlový titul z tenisového US Open.

Tridsaťsedemročná švajčiarska legenda na záver pondelkového nočného programu v New Yorku nečakane prehrala v osemfinále dvojhry s Austrálčanom Johnom Millmanom 6:3, 5:7, 6:7 (7), 6:7 (3).

Federer sa tak nedočkal štvrťfinálového súboja proti Srbovi Novakovi Djokovičovi.

Hrá životný turnaj

Šampión z rokov 2004 - 2008 Federer nebol vo svojej koži, urobil až 76 nevynútených chýb a len 49 percent prvého podania trafil do kurtu.

Viedol síce 6:3 a 5:3, ale potom mu odišlo podanie a nevrátilo sa do konca zápasu.

"Počas stretnutia som si všimol, že Federer nie je istý na svojom servise a zistil som, že sa s tým dá niečo urobiť. Zatiaľ čo on svoje podanie neudržal na vysokej úrovni, ja som to svoje zlepšil a to bol kľúč k úspechu," uviedol Millman v prvom pozápasovom rozhovore na kurte.

Dvadsaťdeväťročný Austrálčan (55. hráč rebríčka ATP) hrá životný turnaj, predtým bol na grandslamovom podujatí najďalej v treťom kole vlani práve na US Open a rok predtým na Wimbledone.

"Bol to jeden z tých večerov, keď som cítil, že som nemal vzduch. Nemohol som poriadne dýchať, vzduch vôbec necirkuloval. Z nejakého dôvodu som sa v týchto podmienkach trápil. Stalo sa mi to asi prvýkrát. Necítil som sa komfortne," vravel Federer.

"Ako zápas plynul, stále som sa viac a viac potil. Strácal som energiu. John sa dokázal s týmito podmienkami lepšie vyrovnať," dodal 37-ročný Švajčiar.

Djokovič po jasnej výhre: Bol to ťažký zápas

Srbský tenista Novak Djokovič nasadený ako šiesty postúpil medzi najlepšiu osmičku v New Yorku.

V osemfinále zdolal jednoznačne v troch setoch 6:3, 6:4, 6:3 Joaa Sousu z Portugalska.

Štvrťfinálové dvojice: Rafael Nadal (Šp.-1) - Dominic Thiem (Rak.-9)

(Šp.-1) - (Rak.-9) Juan Martín Del Potro (Arg.-3) - John Isner (USA-11)

(Arg.-3) - (USA-11) Marin Čilič (Chor.-7) - Kei Nišikori (Jap.-21)

(Chor.-7) - (Jap.-21) Novak Djokovič (Srb.-6) - John Millman (Aus.)

Tohtoročný wimbledonský víťaz Djokovič minulý rok v New Yorku neštartoval pre zranenie lakťa. Predtým od roku 2007 ťahal sériu 10 účastí minimálne v semifinále vo Flushing Meadows.

V rokoch 2011 a 2015 sa tešil z celkového triumfu.

Pre Portugalčana Sousu to bolo prvé osemfinále na grandslamovom turnaji v kariére.

"Som rád, že som zvíťazil v troch setoch. Bolo to oveľa náročnejšie ako napovedá skóre. Pochvala Joaovi, ktorý priniesol na kurt intenzitu. Bol to vskutku ťažký zápas," skonštatoval po zápase Djokovič.

Dvojhra mužov - osemfinále:

John Millman (Aus.) - Roger Federer (Švaj.-2) 3:6, 7:5, 7:6 (7), 7:6 (3)

Novak Djokovič (Srb.-6) - Joao Sousa (Portug.) 6:3, 6:4, 6:3

Marin Čilič (Chor.-7) - David Goffin (Belg.-10) 7:6 (6), 6:2, 6:4

Kei Nišikori (Jap.-21) - Philipp Kohlschreiber (Nem.) 6:3, 6:2, 7:5