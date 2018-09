Šarapovová na US Open skončila, Osaková je premiérovo vo štvrťfinále grandslamu

Súhrn pondelňajších ženských výsledkov na US Open

3. sep 2018 o 22:23 (aktualizované 4. sep 2018 o 7:44) SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



NEW YORK. Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako dvadsiata deviata nepostúpila do štvrťfinále ženskej dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Prečítajte si tiež: Cibulková vypadla z US Open po hladkej prehre v osemfinále

Zverenka Mateja Liptáka podľahla za 75 minút 1:6, 3:6 v pondelňajšom zápase osemfinále nasadenej štrnástke domácej Madison Keysovej.

V súboji dvadsaťročných tenistiek zdolala Naomi Osaková Bielorusku Arinu Sobolenkovú 6:3, 2:6, 6:4. Mladá Japonka bude mať premiéru medzi najlepšou osmičkou na grandslamovom turnaji.

V tejto sezóne na každom z turnajov veľkej štvorky prekonala alebo vyrovnala svoje miestne kariérne maximum. Napriek prehre si Sobolenková vytvorila v New Yorku nové kariérne grandslamové maximum.

Dvojhra žien - osemfinále:

Madison Keysová (USA-14) - Dominika Cibulková (SR-29) 6:1, 6:3

Naomi Osaková (Jap.-20) - Arina Sobolenková (Biel.-26) 6:3, 2:6, 6:4

Carla Suárezová-Navarrová (Šp.-30) - Maria Šarapovová (Rus.-22) 6:4, 6:3

Lesia Curenková (Ukr.) - Markéta Vondroušová (ČR) 6:7 (3), 7:5, 6:2