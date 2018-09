Celta ako líder? Iba ak majú Real a Barcelona menej zápasov, vraví Lobotka

Slovák je spokojný s účinkovaním Celty.

4. sep 2018 o 9:50 SITA

SENEC. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka pred blížiacimi sa stretnutiami v Trnave proti Dánsku (5. 9.) a v Ľvove s domácou Ukrajinou (9. 9.) nerieši, či ide o prípravný zápas alebo súboj v rámci novovzniknutej európskej Ligy národov.

"Vždy sa snažím odviesť maximum. Ja osobne nejako nevnímam, či ide o prípravný alebo kvalifikačný duel. V drese reprezentácie je každý zápas dôležitý, myslíme na úspech a víťazstvo. Aj proti Dánsku nastúpime s cieľom, aby sme vyhrali," uviedol 23-ročný defenzívny stredopoliar.

Chválil Dudu a Rusnáka

Dobre naladený rodák z Trenčína vyzdvihol a pochválil spoluhráčov z reprezentácie Ondreja Dudu a Alberta Rusnáka, ktorí cez víkend dvakrát skórovali v ich ligových súťažiach za nemeckú Herthu Berlín, resp. v Rusnákovom prípade v zámorskej MLS v tíme Real Salt Lake.

"Teší ma, že to chalanom vyšlo. Ondro začal pravidelne hrávať a darí sa mu, Albertovi tiež strelecky. Je to výborné pre nich samotných i pre slovenskú reprezentáciu," komentoval.

Lobotka však tiež nemusí zúfať na klubovej úrovni, skôr naopak. Hráč španielskeho klubu Celta Vigo prispel dobrým výkonom k cennému víťazstvu 2:0 nad Atléticom Madrid v domácom dueli tretieho kola.

"Bol to ťažký zápas. Vieme, že Atlético nedostáva veľa gólov. Sme radi, že sa nám podarilo dať dva góly a neinkasovať. Myslím si, že tréner zvolil výbornú taktiku. Nechali sme ich trochu hrať a práve ich systémom - rýchlymi protiútokmi - sme ich zdolali," uviedol Lobotka.

"Nie je však ľahké hrať proti Atléticu, ktoré malo možno 60 percent loptu na kopačkách. Určite je ťažšie hrať a behať bez lopty ako s loptou," vrátil sa k víkendovému úspechu šikovný záložník.

Cieľom sú európske súťaže

Lobotka vo všetkých troch tohtosezónnych ligových vystúpeniach nastúpil v základnej zostave a iba raz - proti Atléticu - odišiel skôr z trávnika ako po skončení duelu (striedal v 81. minúte).

Celta Vigo figuruje v La Lige momentálne na tretej priečke so siedmimi bodmi (bilancia 2 - 1 - 0), za duom FC Barcelona, Real Madrid zaostáva o dva body.

Po úvodnej domácej remíze s Espanyolom Barcelona (1:1) a víťazstve na ihrisku Levante (2:1) prišiel spomenutý cenný triumf nad Atléticom Madrid a po ňom krátky pobyt na čele a aj líderské postavenie v priebežnej klasifikácii.

"My môžeme byť na čele len vtedy, keď Barcelona alebo Real budú mať o pár zápasov menej. Využili sme to, že oni hrali časovo o niečo neskôr ako my. Boli sme chvíľu na prvom mieste. Jasnými favoritmi na titul v španielskej lige sú Barcelona a Real Madrid," dodal Lobotka.

Hoci je iba úvod sezóny, súčasné tretie miesto Celty môže znamenať, že chce byť v popredí.

"Myslím si, že môžeme reálne bojovať aj o pohárovú Európu. Vlani tak tiež bolo, len sme nezvládli záver súťaže, viac zápasov sme prehrali. Mohli sme hrať skupinovú fázu Európskej ligy, napokon sme obsadili 13. miesto. Dúfam, že sme sa z toho poučili a táto sezóna bude lepšia. Chceli by sme však minimálne tú Európu urobiť, bude to však veľmi ťažké, v La Lige je veľa kvalitných tímov," dodal Lobotka.