Neočakával, že ho Kozák nominuje. Nahradí mladík v zostave Pekaríka?

Valjent momentálne pôsobí v Španielsku.

4. sep 2018 o 9:51 SITA

Oslávte Svetový pohár FIFA s Hyundai Go! >>

SENEC. Martin Valjent si dosiaľ pripísal jeden štart v drese slovenskej seniorskej futbalovej reprezentácie, začiatkom júna nastúpil v 78. minúte na prípravný duel vo švajčiarskej Ženeve proti Maroku.

Kouč Ján Kozák nominoval 22-ročného obrancu aj na blížiace sa dve stretnutia - prípravný v Trnave proti Dánsku (5. 9.) a súboj v Ľvove s domácou Ukrajinou (9. 9.) v rámci 1. skupiny B-divízie novovzniknutej európskej Ligy národov 2018/2019.

"Je vždy veľká česť byť v reprezentačnom tíme. Verím, že všetci budeme po nastávajúcich stretnutiach aj spokojní. Osobne som neočakával, že budem v kádri. O to viac ma pozvánka potešila," skonštatoval Valjent.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Neočakáva, že nahradí Pekaríka

Rodák z Dubnice nad Váhom by mohol byť alternatívou za skúseného pravého obrancu Petra Pekaríka, ktorý pre zranenie kolena nebude reprezentačnému tímu k dispozícii.

Prečítajte si tiež: Ďalší Slovák v Serie A? Valjent je zvedavý, či ho klub nepošle na hosťovanie

"Neviem. To sú rozhodnutia, ktoré robí tréner Kozák. Ja som prišiel na zraz do Senca, aby som bol pripravený. Či budem hrať alebo sedieť na lavičke, je v kompetencii trénera," priznal Valjent.

"Neočakávam, že práve ja by som mal byť náhradou za Petra. Budem sa však chcieť čo najlepšie pripraviť," pokračoval.

K blížiacim sa dvom zápasom Valjent poznamenal: "Dánsko je tím, ktorý bol na nedávnych majstrovstvách sveta v Rusku. Je to silné mužstvo, rovnako ako následne Ukrajina, s ktorou Slovensko hralo už viackrát. Verím však, že dosiahneme dobré výsledky."

Uprednostnil pravidelnú minutáž

Účastník vlaňajších majstrovstiev Európy do 21 rokov na klubovej úrovni okrem Dubnice pôsobil v Ternane Calcio, v sezóne 2017/2018 tam hosťoval ako kmeňový hráč ďalšieho talianskeho klubu Chievo Verona.

Práve odtiaľ nedávno odišiel na ročné hosťovanie do španielskeho druholigového mužstva Real Club Deportivo Mallorca.

“ Najlepšie sa cítim na pozícii stopéra, to je môj post. Chcem v klube hrať v strede obrany pravidelne a nie ako v Taliansku, kde som vystriedal asi všetky pozície. „ Martin Valjent, slovenský futbalista

"Absolvoval som s Chievom prakticky celú letnú prípravu. Keďže však prišiel do tímu ďalší stopér, tak som pochopil, že moja šanca na väčšiu minutáž sa asi znižuje," prezradil.

"Videl som, že tréner preferuje starších a skúsenejších hráčov. ktorých pozná. Som mladý futbalista, ktorý chce byť na trávniku. Myslím si, že je lepšie hrať možno nižšiu ligu, ale pravidelne, ako byť na lavičke a iba sa pozerať," uviedol Valjent.

Na margo presunu z Talianska do Španielska doplnil: "Požiadal som preto, že budem rád v prípade možnosti nejakého hosťovania. Napokon bolo v hre niekoľko klubov. Z môjho hľadiska tou najlepšou voľbou bolo práve Španielsko a RCD Mallorca. Trvalo to asi dva týždne. V závere sa to trochu vlieklo a naťahovalo na nejakých detailoch, napokon však nebol žiadny problém. Rozhodol som sa tam ísť, oni prejavili veľký interes o moje služby. Prišiel som na ročné hosťovanie."

Chce byť stopérom

Premiéru v novom klube absolvoval v piatok, Mallorca však v 3. kole Segunda División podľahla domácemu Alcorcónu tesne 0:1, predtým dosiahla dve víťazstvá rovnakým výsledkom.

"Pre mňa je to zatiaľ ešte dosť ťažké. Jazykovo španielčina nie je až tak rozdielna od taliančiny, ale predsa len je to iný jazyk, iné slová, iná mentalita. A je to najmä iný štýl futbalu, najmä pre mňa ako obrancu," uviedol.

"Je to niečo nové, verím, že ma to obohatí. Ani som nečakal, že v prvých zápasoch nastúpim, ale stalo sa. Prehrali sme - a musím povedať, že aj zaslúžene. Nepodali sme taký výkon, ako v predchádzajúcich stretnutiach. Liga je však dlhá a veľmi vyrovnaná, každý bod je dobrý. Verím, že to bude pre klub i pre mňa dobrá sezóna," poznamenal talentovaný slovenský zadák.

Valjent by rád na trávniku účinkoval v srdci defenzívy. "Najlepšie sa cítim na pozícii stopéra, to je môj post. Chcem v klube hrať v strede obrany pravidelne a nie ako v Taliansku, kde som vystriedal asi všetky pozície. Hral som aj napravo, naľavo i defenzívneho stredopoliara. Nie je problém byť univerzálnym hráčom, ale na druhej strane si myslím, že nie je ani dobré neustále meniť posty. Potom aj tie výkony nie sú stabilné a navyše nie je to ani jednoduché," dodal Martin Valjent.