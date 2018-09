Sagan stretol vodiča, ktorý doňho pred tromi rokmi vrazil. Poďakoval sa mu

Obaja si vymenili dary.

4. sep 2018 o 12:42 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Bol taký nahnevaný, že od organizátorov si vyslúžil pokutu vo výške 300 švajčiarskych frankov. Peter Sagan udrel päsťou do auta, potom kopol do motorky a aj do bicykla.

Slovenský cyklista mal v ôsmej etape na Vuelte 2015 bojovať o triumf, ale zhruba osem kilometrov pred cieľom doňho vrazila sprievodná motorka.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Sagan utrpel popáleniny prvého a druhého stupňa na ľavej strane tela od bedrovej časti až k predkoleniu. Okrem toho mal pomliaždené ľavé predlaktie.

O pár hodín oznámil, že na španielskej Grand Tour končí.

video //www.youtube.com/embed/OYC3WtdPhi0

V pondelok, počas prvého voľného dňa na prebiehajúcej Vuelte, sa stretol s vodičom motorky, ktorá doňho pred tromi rokmi vrazila.

"Vďaka tejto nehode som sa stal majstrom sveta, takže sa vám musím poďakovať," vravel Sagan podľa agentúry EFE Jesusovi Estebanovi, vodičovi motorky.

"Zrážka znamenala, že som musel odstúpiť z pretekov, ale nebolo to až také zlé, pretože som stihol vyhrať etapu a aj tak by som čoskoro odstúpil," pokračoval Sagan.

Slovák bral vtedy Vueltu, podobne ako teraz, najmä ako prípravu na majstrovstvá sveta. V americkom Richmonde sa mu vtedy premiérovo podarilo triumfovať, titul svetového šampióna získal aj v ďalších dvoch rokoch.

Sagan si s Estebanom zároveň vymenili darčeky. Cyklista mu venoval podpísaný dres, Slovák dostal čelné sklo z motorky, ktorá doňho vrazila.