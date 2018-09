Zaujal najviac. Koľko získa Trnava za Jirku?

Erik Jirka prestúpil do najslávnejšieho klubu v Srbsku.

4. sep 2018 o 15:43 Pavol Spál

BRATISLAVA. Jeho vzorom je slávny Brazílčan Neymar. „Je to podobný typ ako ja. Chudý, rýchly, svižný. Ja však simulovanie nemám vo zvyku," vravel krídelník Spartaka Trnava Erik Jirka.

Trnava si senzačne vybojovala účasť v skupinovej fáze Európskej ligy a zo všetkých jej hráčov zrejme najviac zaujal v predkolách súťaže ten najmladší. Dvadsaťročný Jirka.

Dal gól a na ďalšie dva prihral. Viackrát bol najnebezpečnejším hráčom tímu.

Má dobrú strelu. Pravá či ľavá noha - je mu to jedno. O Jirkovi jeho spoluhráči z Trnavy tvrdia, že má energie na rozdávanie.

"Niekedy po zápase robí také veci, že sa čudujete. My sme unavení, robíme výklus a on by najradšej začal šprintovať. Čo sa týka kondičnej stránky, tak nemá dno," opísal Jirku jeho spoluhráč Andrej Kadlec.

Aj vďaka spomínaným vlastnostiam Jirka zaujal šéfov Crvenej zvezdy Belehrad natoľko, že sa ho rozhodli kúpiť.

Najdrahší mladý hráč

"Je to tam. Krídelník Spartaka Trnava Erik Jirka mení dres, prestupuje do najslávnejšieho srbského klubu - Crvenej zvezdy Belehrad," uviedla na svojej stránke agentúra Stars and Friends Slovakia, ktorá hráča zastupuje.

Trnava ani Belehrad prestupovú sumu neuviedli. „V Crvenej zvezde v ňom vidia veľký potenciál, ide o najdrahší prestup mladého hráča v histórii ich klubu," povedal Roman Vojtek zo Stars and Friends.

“ Na základe dohody agenta, hráča a klubov je toto pre Erika a všetky strany najlepšie riešenie. „ Vedenie trnavského klubu

Pred sezónou prestúpil Jirkov rovesník Samuel Mráz zo Žiliny do Empoli zhruba za jeden a pol milióna eur. Za stopéra Dávida Hancka zinkasoval rovnaký klub až okolo štyroch miliónov.

Vlani prestúpil zo Slovana Bratislava do iného srbského klubu Partizanu Belehrad Guinejčan Seydouba Soumah.

„Je to najdrahší hráč v dejinách Partizanu," vravel pre SME srbský novinár Miloš Živkovič. Slovan údajne zinkasoval 1,6 milióna eur a k tomu z prípadného ďalšieho transferu získa slovenský klub ďalších dvadsať percent.

Zisk aj z ďalšieho prestupu

