Medveďová pomohla BePink k deviatemu miestu, majsterky sveta sú z tímu Canyon-SRAM

Súťažilo dvanásť tímov.

23. sep 2018 o 12:30 (aktualizované 23. sep 2018 o 13:29) SITA, TASR

MS v cyklistike 2018:

Tímová časovka žien (Ötztal - Innsbruck, dĺžka trate: 54,5 km):

1. Canyon-SRAM Nemecko 1:01:46 h 2. Boels-Dolmans Cycling Team Holandsko + 22 s 3. Sunweb Holandsko + 29 s 4. Wiggle High5 V. Británia + 58 s 5. Mitchelton-Scott Austrália + 1:30 min 6. Virtu Cycling Dánsko + 2:06 min 7. BTC City Ľubľana Slovinsko + 3:09 min 8. Valcar PBM Taliansko + 3:36 min 9. BePink (Tereza Medveďová) Taliansko + 3:37 min 10. Ale Cipollini Taliansko + 3:54 min 11. Cogeas - Mettler Pro Cycling Team Rusko + 3:57 min 12. Parkhotel Valkenburg Holandsko + 4:11 min

INNSBRUCK. Tímovou časovkou žien z Ötztalu do Innsbrucku na 54,5 kilometra v Rakúsku odštartovali v nedeľu MS v cyklistike 2018.

Zlaté medaily získala nemecká zostava tímu Canyon-SRAM v zložení Trixi Worracková, Lisa Kleinová, Elena Cecchiniová, Hannah Barnesová, Alice Barnesová a Alena Amialiusiková.

Víťazky prešli trať za 1:01:46 hodiny.

Na trati bola aj Slovenka

Na druhom mieste s mankom 22 sekúnd skončilo holandské zoskupenie Boels-Dolmans, ktoré bralo strieborné medaily aj vlani na MS v nórskom Bergene.

Na bronzovej priečke sa umiestnili obhajkyne titulu z holandského tímu Sunweb, ktoré zaostali za víťazkami o 29 sekúnd.

V pretekoch sa predstavila aj Slovenka Tereza Medveďová, ktorej talianske družstvo BePink finišovalo na deviatej pozícii so stratou 3:37 minúty na Canyon-SRAM.

Celkovo súťažilo dvanásť zoskupení.

Od 14:40 je na programe tímová časovka mužov, v ktorej sa predstaví aj Dukla Banská Bystrica.

Worracková bola pri všetkých tituloch tímu

Canyon-SRAM po piaty raz vo svojej histórii ovládlo tímovú časovku žien na svetovom šampionáte. V rokoch 2012 - 2014 triumfovalo pod názvom Specialized-Lululemon, v roku 2015 ako Velocio-SRAM.

Pri všetkých piatich zlatých medailách bola Trixi Worracková.

"Je to veľmi pekný úspech. Tento rok sme nevyhrali jedinú tímovú časovku, takže to bolo trošku aj prekvapenie. Vedeli sme však, čo môžeme dokázať, ak nám vyjde deň. Nebolo to jednoduché, preteky boli dlhé, predtým sme nikdy neabsolvovali 55 kilometrov. Sily sme si museli rozložiť a vyšlo to perfektne," cituje Worrackovú portál Cyclingnews.

"Pre toto sme trénovali veľmi tvrdo, dali sme do toho všetko. Každým dňom nám to išlo čoraz hladšie, sme veľmi šťastné," dodala Hannah Barnesová.