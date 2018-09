Športovanie mládeže by mali podporiť poukazy a nový fond

Nový zákon by mal podporiť športovanie mladých.

6. sep 2018 o 14:11 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Volajú ju Forrest Gump v balerínkach. Trinásťročná Annamária v Moldave nad Bodvou sa vďaka víťazstvu v bežeckej súťaži na 750 metrov nad rovesníčkami stala pred pár dňami hitom internetu.

Suverénne víťazstvo vybojovala v balerínkach.

Tenisky si jej rodičia nemohli dovoliť. Na začiatku školského roka však jedny dostala od sponzora. Víťazné balerínky sa jej už rozpadli.

Rodičom by mohli pomôcť športové poukazy

Ak chce v súčasnosti dať rodič deti na šport, vyjde ho to draho. Hoci dôvodom, prečo dnes deti neberú do rúk loptu či tenisovú raketu, je skôr ich nezáujem.

Aj v programovom vyhlásení slovenskej vlády je jeden z bodov zvýšenie pohybovej aktivity mládeže. Rovnako ako vytvorenie Fondu na podporu športu.

Práve jeho prostredníctvom by rodičov mohlo športovanie detí vyjsť menej. Teoreticky by to mohlo byť už od budúceho roka.

Návrh zákona o Fonde na podporu športu, ktorý rozpracovala pracovná skupina na ministerstve školstva, v posledných týždňoch dokončil Slovenský olympijský výbor (SOV).

„Existencia fondu pomôže každému, kto pracuje v športovom hnutí a formou športových poukazov by sme vedel zatraktívniť šport pre mládež. Ale fond by pomohol aj pri zabezpečení športových podujatí, zabezpečení infraštruktúry či vzdelávaní odborníkov,“ hovorí prezident SOV Anton Siekel.

Fond by mal sprehľadniť a zjednotiť financie plynúce do športu. Miesto ministerstva by o rozdeľovaní dotácií rozhodovala komisia odborníkov.

Z fondu by šli financie na podujatia, vrcholových športovcov a aj na podporu mládeže a detí prostredníctvom poukazov.

Fond by mohol fungovať od budúceho roka

Siekel by bol rád, keby sa tento zákon mohol dostať do praxe už v priebehu budúceho roka.

„Prišlo by mi ľúto, keby sme teraz čakali, pretože nie je na to dôvod. Táto agenda je pripravená. Cítime, že návrh zákona by si mohol niekto osvojiť. Reakcie ľudí, ktorí ho videli, boli vysoko pozitívne,“ hovorí.

“ Je to dobrá vec a oplatí sa za ňu bojovať. Je to všeobecne prospešné pre celú spoločnosť. „ Anton Siekel o Fonde na podporu športu

Novinkou by mohli byť práve poukazy, ktoré by mohli mať rodičia detí.

„Ak by som mal doma školopovinné deti a chcel by som ich dať na šport. Tak by som si v informačnom systéme našiel na základe parametrov - ako napríklad moje bydlisko či športové odvetvie – oprávených príjmateľov. Zašiel by som tam a dohodol sa, že moje dieťa ho bude navštevovať,“ vysvetľuje Siekel.

Daný klub či oddiel by potom mohol z fondu čerpať výšku poukazu. Rodič by doplatil len alikvotnú čiastku. Športové kluby by tak získali nový zdroj financií.

Deti sa musia hýbať, nie sedieť doma

„Pri deťoch je jedno, aký šport robia. Hlavné je, aby sa hýbalo, nesedelo doma a získalo športové návyky. Nie je naším cieľom, aby sa deti od začiatku venovali organizovanému športu.

Ak to niekto nechce, je to úplne v poriadku. Tešíme sa z toho, že by vznikli aj organizácie, ktoré by sa zaoberali športom pre radosť. Napríklad by sa mohli učiť loptové hry. A to by bolo veľmi fajn,“ hovorí šéf Slovenského olympijského výboru.

Rodičia by mohli podľa Siekela vďaka športovým poukazom ročne ušetriť aj 150 eur. „Ale súčasne vravím, že nemusíme začať na tejto sume. Môže byť aj nižšia. Len treba začať."

Odhaduje, že fond by na začiatku mohol rozdeľovať 15 až 20 miliónov eur. Okrem priamej dotácie zo štátneho rozpočtu by mal získavať prostriedky z odvodu z lotérií, spotrebných daní na nezdravé potraviny či zo sankcií a pokút zo športového hnutia.

Siekel by bol rád, ak by sa návrh zákona podarilo dostať do parlamentu čo najskôr. Ako prvé plánuje osloviť ministerstvo školstva.

„Je to dobrá vec a oplatí sa za ňu bojovať. Je to všeobecne prospešné pre celú spoločnosť,“ dodáva Siekel.