Nemec: Dáni nás pred Ukrajinou výborne preveria

Adam Nemec, čerstvý hráč cyperského klubu FC Pafos, prišiel na reprezentačný zraz.

4. sep 2018 o 16:23 SITA

SENEC. Adam Nemec už ako hráč cyperského klubu FC Pafos prišiel na zraz slovenskej futbalovej reprezentácie.

Tú čakajú dve stretnutia - prípravný v Trnave proti Dánsku (5. 9.) a súboj v Ľvove s domácou Ukrajinou (9. 9.) v rámci 1. skupiny B-divízie novovzniknutej európskej Ligy národov 2018/2019.

Útočník, ktorý v nedeľu 2. septembra oslávil 33. narodeniny, sa dohodol na podmienkach ročnej zmluvy do leta 2019 s opciou.

Ambiciózny projekt

"Mal som viacero ponúk, ktoré som postupne odmietal, že som tam nechcel ísť. Záujem Pafosu trval dlho, takmer dva mesiace. Tak som sa rozhodol, že sa tam pôjdem na dva dni pozrieť.

To, čo som videl, ma zaujalo a presvedčilo. Je to nový ambiciózny projekt, sám som zvedavý, ako to vypáli," prezradil v rozhovore na oficiálnej internetovej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Nemec, ktorý za svoj nový klub v prvý septembrový deň nastúpil premiérovo v najvyššej cyperskej súťaži.

FC Pafos remizoval doma s FC Anorthosis Famagusta 1:1, Nemec nastúpil v základnej zostave, odohral 76 minút, za hostí ďalší slovenský reprezentant Michal Ďuriš celé stretnutie.

Príjemné starosti

V súvislosti s rodákom z Banskej Bystrice sa po jeho odchode z rumunského Dinama Bukurešť (od 1. júla bol voľným hráčom) skloňovali viaceré kluby.

Okrem Pafosu sa v Nemcovom prípade spomínal napríklad poľský tím Korona Kielce či slovenský šampión FC Spartak Trnava, údajne mal aj lukratívnu ponuku z bukureštského tímu FCSB (predtým Steaua Bukurešť), Grécka či Saudskej Arábie.

Rozhodnutie o jeho novom pôsobisku a odchode na Afroditin ostrov sa nerodilo ľahko. "Bolo to veľmi náročné. Keď má človek viac možností, tak špekuluje, premýšľa, zvažuje pre a proti. Napokon sa musí urobiť to rozhodnutie.

Na druhej strane to boli príjemné starosti," uviedol 190 cm vysoký slovenský útočník a doplnil: "To, že by som mohol zakotviť v Trnave, sa nezakladalo na pravde. Nikto z tých klubov, o ktorých sa písalo, ma neoslovil.

Bol som ku koncu prestupového obdobia trochu nervózny, ale vedel som, že niečo príde, čo sa mi bude páčiť. Reprezentační tréneri vedeli, v akej som situácii, viac sme sa nedohadovali."

Dánsko bude kvalitnou skúškou

Na Štadióne Antona Malatinského v Trnave čaká na A-tím SR v stredu od 20.45 h prípravný súboj proti Dánsku, osemfinalistovi nedávnych MS v Rusku, ktorý bude pre zverencov trénera Jána Kozáka generálkou pred nedeľňajším vstupným zápasom v Lige národov v Ľvove.

"Proti Dánsku to bude náročný duel. Pre nás je to pred Ukrajinou výborná previerka. Dáni majú dobrých futbalistov, dosahujú v poslednom období veľmi dobré výsledky, na túto výzvu sa tešíme,“ skonštatoval Nemec, ktorý má dosiaľ v najcennejšom drese bilanciu 37 štartov a 12 gólov.

Proti Ukrajine to bude tento krát iné

Protivníkmi slovenskej reprezentácie v novozniknutej Lige národov sú tímy Ukrajiny a Česka. "Vždy je lepšie hrať súťažný zápas ako priateľský, my sme to preto privítali. Máme v skupine vyrovnaných súperov, Ukrajina je asi na tom lepšie, Česko nemá až také dobré výsledky," zamyslel sa Adam Nemec.

Futbalisti Slovenska naštartovali pred štyrmi rokmi na jeseň 2014 práve proti Ukrajine víťazstvom 1:0 svoju cestu, ktorú korunovali postupom na ME 2016 do Francúzska.

"Ak by sme vyhrali aj teraz, bolo by to super. Začať súťaž tromi bodmi by bolo fantastické. Nič ľahké nás však na Ukrajine nečaká, veď naposledy sme tam prehrali (vlani na jeseň v Ľvove v prípravnom stretnutí 1:2, pozn.), ale tento nedeľňajší zápas bude o niečom inom,“ uzavrel pre web futbalsfz.sk skúsený slovenský útočník.