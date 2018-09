Stephensová titul na US Open neobháji, Sevastovová v semifinále vyzve Serenu

Súhrn utorňajších ženských výsledkov.

4. sep 2018 o 19:46 (aktualizované 5. sep 2018 o 8:23) SITA, TASR

NEW YORK. Lotyšská tenistka Anastasija Sevastovová a Američanka Serena Williamsová sa stretnú v semifinále ženskej dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Dvadsaťtrinásobná grandslamová víťazka Serena Williamsová zvíťazila v utorňajšom štvrťfinále 6:4, 6:3 nad nasadenou osmičkou Češkou Karolínou Plíškovou.

Nemusí nikomu nič dokazovať

Úvod stretnutia patril českej tenistke, ktorá sa po brejku dostala do vedenia 4:2. Serena však odpovedala ziskom štyroch hier za sebou a získala prvý set.

Jej prevaha pokračovala aj v úvode druhého setu, keď viedla už 4:0. Plíšková následne znížila na 2:4 z jej pohľadu, Serena však pri svojom podaní už nezaváhala a mohla sa tešiť z postupu do 11. semifinále vo Flushing Meadows.

US Open - štvrťfinále: Serena Williamsová (USA-17) - Karolína Plíšková (ČR-8) 6:4, 6:3 Anastasija Sevastovová (Lot.-19) - Sloane Stephensová (USA-3) 6:2, 6:3

"Keď som počula ako ma fanúšikovia povzbudzujú aj za nepriaznivého stavu v prvom sete, povedala som si, že sa musím snažiť viac," uviedla po zápase Serena.

Šesťnásobná miestna šampiónka odohrala sté stretnutie na Štadióne Arthura Asha, najviac zo všetkých tenistov a tenistiek.

Na otázku, ako sa vždy dokáže vyrovnať s tlakom, keď nastupuje pred veľkým publikom, odpovedala úprimne: "Sama neviem. Momentálne hrám bez tlaku. Takto pred rokom sa mi narodila dcéra. Nemusím nikomu nič dokazovať. Som rada, že môžem hrať aj naďalej a snažím sa najviac ako sa dá."

Serena ťahá šnúru štrnástich víťazných štvrťfinále na turnajoch veľkej štvorky.

"Vždy, keď hrám na grandslamoch, snažím sa o čo najlepší výsledok. Milujem tento šport, to je pre mňa hlavný dôvod, aby som sa stále snažila podať najlepší výkon," prezradila.

Naposledy získala titul v roku 2014

Tridsaťšesťročná Serena Williamsová (26. v rebríčku WTA) a desať rokov mladšia Karolína Plíšková (8.) odohrali tretie vzájomné stretnutie. Američanka sa tešila z druhého víťazstva.

Na US Open na seba narazili aj pred dvoma rokmi, v semifinále uspela Plíšková 6:2, 7:6 (5), ktorá je jedinou Češkou s víťazstvom nad Serenou na grandslame. V následnom finále však neuspela proti Nemke Angelique Kerberovej.

Predvlaňajšia finálová účasť zostáva miestnym aj kariérnym maximom českej tenistky na grandslamových turnajoch.

video //www.youtube.com/embed/ymAQux6a6zA

"Som, samozrejme, sklamaná, pretože som mohla zahrať oveľa lepšie. Na druhú stranu, štvrťfinále grandslamu je vždy dobrý výsledok. Neprehrala som so zlou hráčkou, Serena je stále jednou z najlepších. Vie vyvinúť veľký tlak, keď jej to ide. Je vidieť, že sa cíti v pohode. Výborne podávala, prišlo na mňa veľa prvých servisov a kopec es," uviedla Plíšková pre české médiá.

Serena sa vlani v New Yorku pre materské povinnosti nepredstavila. Víťaznú trofej dvíhala vo Flushing Meadows nad hlavu v rokoch 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 a 2014.

Iba jej krajanka Chris Evertová dosiahla rovnaký počet triumfov na poslednom grandslame sezóny v tzv. otvorenej ére.

Stephensová: Postúpila lepšia hráčka

Dvadsaťosemročná Anastasija Sevastovová nasadená ako devätnásta zdolala 6:2, 6:3 obhajkyňu titulu a nasadenú trojku, Američanku Sloane Stephensovú.

Lotyška dominovala v oboch setoch, ujala sa v nich vedenia 4:1 a na konci druhého dejstva premenila tretí mečbal. Američanka napriek vysokej úspešnosti prvého servisu (81 %) vyhrala po prvom podaní iba 53 percent výmen.

“ Ona hrá inak ako väčšina hráčok. Mení rytmus počas výmen. „ Sloane Stephensová o svojej súperke

"Myslím, že dnes to bolo veľmi fyzické. Na štadióne bolo znovu veľmi horúco. Na konci stretnutia sme ukázali, že vieme byť aj nervózne, ale to je normálne, išlo o semifinále US Open. Ja som sa iba držala svojho plánu a premenila ponúknuté šance. Som veľmi šťastná," uviedla Sevastovová po postupe medzi najlepšiu štvoricu.

"Ak sa vám nedarí v dôležitých momentoch, zápas vám ľahko utečie. Myslím, že to sa mi dnes stalo. Bol to náročný zápas a teplo nám to neuľahčilo. Ona hrá inak ako väčšina hráčok. Mení rytmus počas výmen. Dnes sa jej darilo a postúpila lepšia hráčka," povedala zdolaná Stephensová po stretnutí.

Prvá Lotyška v semifinále US Open

Sevastovová (18. v rebríčku WTA) a o tri roky mladšia Stephensová (3.) odohrali štvrté vzájomné stretnutie. Obe majú na svojom konte po dve víťazstvá.

Stretli sa aj na augustovom turnaji v kanadskom Montreale, vo štvrťfinále triumfovala Stephensová hladko 6:2, 6:2.

2:2 vzájomná bilancia Sevastovovej a Stephensovej.

Sevastovová sa premiérovo v kariére predstaví v semifinále grandslamového turnaja. Zároveň sa stala prvou Lotyškou medzi najlepšou štvorkou na US Open.

V uplynulých dvoch rokoch sa s posledným grandslamom sezóny lúčila vo štvrťfinále. Pred dvoma rokmi nestačila na Dánku Caroline Wozniacku 0:6, 2:6.

Vlani jej vystavila stopku práve Stephensová, ktorá zvíťazila 6:3, 3:6, 7:6 (4), napriek tomu, že v treťom sete Američanka prehrávala 1:3.

Finalistka tohtoročného Roland Garros a svetová trojka Stephensová nedokázala nadviazať na svoj minuloročný triumf a s US Open sa tento rok lúči už vo štvrťfinále.