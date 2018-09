Hrozila mu amputácia nohy, myslel na koniec kariéry. Teraz je v reprezentácii

Shaw chce patriť medzi najlepších.

5. sep 2018 o 9:04 TASR

LONDÝN. Anglický futbalista Luke Shaw sa po troch rokoch vrátil do reprezentácie.

Obranca Manchestru United odohral svoj doteraz posledný zápas v reprezentačnom drese týždeň pred ťažkou zlomeninou nohy v dueli Ligy majstrov proti holandskému PSV Eindhoven v septembri 2015.

V tom čase 20-ročný mladík utrpel po zákroku Hectora Morena vážne zlomeniny ihlice a píšťaly, hrozila mu dokonca amputácia pravej nohy.

"Takmer som o ňu prišiel. Lekári mi to povedali až neskôr. Rozhodovali o mojom prevoze z Holandska domov a keby to pripustili, tak by som asi nohu stratil kvôli krvným zrazeninám," citovala Shawa agentúra AP.

Ľavý obranca United sa snaží na svoje zranenie zabudnúť: "Skutočne na to už nechcem myslieť. Teraz sa cítim veľmi dobre a noha je presne taká istá, aká bola pred zranením."

Reprezentant Anglicka ďakuje všetkým ľuďom, ktorí ho počas tohto ťažkého obdobia podporovali.

"Rozmýšľal som aj o konci kariéry. Mal som však okolo seba veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí my pomohli sa cez to preniesť. Chcem hrať veľké zápasy, získavať trofeje a jedného dňa chcem patriť medzi najlepších obrancov na svete. To je moja motivácia," uzavrel Shaw.

Ten je súčasťou tímu trénera Garetha Southgata na zápas Ligy národov proti Španielsku (8. septembra) a prípravný duel so Švajčiarskom (11. septembra).