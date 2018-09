Vzhľadom na svoj vek chce šetriť energiu. Chra nepôjde na trip do Číny

So svojím rozhodnutím je spokojný.

5. sep 2018 o 10:35 TASR

BOSTON. Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára neodcestuje so spoluhráčmi z Bostonu na dva prípravné zápasy do Číny.

Štyridsaťjedenročný kapitán Bruins si chce vo svojom veku šetriť energiu na blížiacu sa sezónu v zámorskej NHL, ktorá odštartuje 3. októbra.

Bruins odohrajú v rámci prípravy na nový súťažný ročník dva propagačné duely s Calgary v Číne. Najprv sa s Flames stretnú v sobotu 15. septembra v Pekingu a potom o štyri dni neskôr v Šen-čene.

"Nikdy som nebol v Číne. Samozrejme, je to jedna z vecí, ktorú by som chcel vo svojom živote zažiť. V tejto chvíli som však spokojný s rozhodnutím, že zostávam v USA. Budem sa koncentrovať na to, aby som mal dobrý predsezónny kemp a pripravil sa na sezónu," citoval Cháru oficiálny portál profiligy.

Vedenie Bruins už dávnejšie potvrdilo, že do Číny s tímom neodletí ani center Patrice Bergeron. V utorok ho doplnili ďalšie dve opory mužstva, okrem Cháru neuvidia ázijskí diváci naživo ani ďalšieho zadáka Toreyho Kruga, ktorý si rovnako ako Bergeron bude doma doliečovať zranenie.

Podľa klubového webu sa nezúčastnia na prípravnom tripe Bruins v Číne ani útočníci Noel Acciari, Anders Bjork, Sean Kuraly a Danton Heinen.