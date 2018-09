Dá šancu aj najslabším. Liga národov sa začne viacerými atraktívnymi zápasmi

Program na najbližšie dni.

5. sep 2018 o 11:16 TASR

BRATISLAVA. Už vo štvrtok 6. septembra odštartuje nový projekt futbalovej Ligy národov UEFA 2018/2019 a hneď prvé a druhé kolo ponúknu zaujímavé šlágre.

Vo štvrtok hostia Nemci majstrov sveta Francúzov, v sobotu Anglicko privíta Španielsko, v nedeľu Francúzsko nastúpi proti Holandsku, v pondelok Portugalsko bude čeliť Taliansku a v utorok budú hrať Chorváti v Španielsku.

Slováci nastúpia na prvý duel v nedeľu 9. septembra od 15.00 v Ľvove proti Ukrajine v 1. skupine B-divízie. V skupine si ešte zahrajú aj s Českom.

Víťaz bude známy v júni 2019

V Lige národov bude hrať 55 národných výberov v troj, resp. štvorčlenných skupinách, rozdelených do štyroch divízií (A až D).

Hrať sa bude až do novembra tohto roka.

Víťazi skupín postúpia o úroveň vyššie, poslední v skupinách spadnú o jednu divíziu nižšie (okrem D).

Liga národov - žreb: A-divízia: 1. skupina: Nemecko, Francúzsko, Holandsko 2. skupina: Belgicko, Švajčiarsko, Island 3. skupina: Portugalsko, Taliansko, Poľsko 4. skupina: Španielsko, Anglicko, Chorvátsko B-divízia: 1. skupina: SLOVENSKO, Ukrajina, Česko 2. skupina: Rusko, Švédsko, Turecko 3. skupina: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Severné Írsko 4. skupina: Wales, Írsko, Dánsko C-divízia: 1. skupina: Škótsko, Albánsko, Izrael 2. skupina: Maďarsko, Grécko, Fínsko, Estónsko 3. skupina: Slovinsko, Nórsko, Bulharsko, Cyprus 4. skupina: Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora, Litva D-divízia: 1. skupina: Gruzínsko, Lotyšsko, Kazachstan, Andorra 2. skupina: Bielorusko, Luxembursko, Moldavsko, San Maríno 3. skupina: Azerbajdžan, Faerské ostrovy, Malta, Kosovo 4. skupina: Macedónsko, Arménsko, Lichtenštajnsko, Gibraltár

Prvý víťaz Ligy národov bude známy v júni budúceho roka, na miniturnaji od 5. do 9. júna sa predstavia víťazi skupín A-divízie, organizátorom bude víťaz 3. skupiny (Taliansko, Poľsko, Portugalsko).

Liga národov vyprodukuje aj štyroch účastníkov finálového turnaja EURO 2020 (po jednom z každej divízie). Pre Ligu národov sa kvalifikácia EURO 2020 posunula zo septembra 2018 až na marec 2019. UEFA verí, že nový projekt uspokojí všetkých.

Na ME aj jeden z najslabších

Najsilnejšie reprezentácie v Lige národov budú hrať medzi sebou, stredne silné tímy môžu víťaziť v súťažných zápasoch a najslabší majú garantovanú najmenej jednu miestenku na ME 2020.

Pre výbery v trojčlenných skupinách stále zostanú otvorené okienka na tradičné prípravné zápasy, takže sa môžu konfrontovať s najsilnejšími, napríklad z Južnej Ameriky, resp. tímami z Afriky a Ázie.

"Tieto zápasy budú zaujímavé pre všetky marketingové trhy v jednotlivých krajinách," citovala agentúra AP marketingového riaditeľa UEFA Guya-Laurenta Epsteina.

Ovplyvní aj kvalifikáciu

Liga národov sa dotkla aj kvalifikácie ME 2020. Žreb kvalifikácie sa bude konať 2. decembra 2018 v Dubline, vylosuje sa desať skupín, päť päťčlenných a päť šesťčlenných. Hrať sa bude od marca do novembra 2019.

Účastníci Final Four A-divízie musia ísť do 5-člennej skupiny, aby sa im otvoril priestor na júnový boj o víťazstvo v Lige národov.

Na šampionát postúpia prví dvaja z každej skupiny, o zvyšné štyri miestenky sa bude hrať play off Ligy národov v marci 2020 krátko pred šampionátom na štyroch miniturnajoch divízií.

Play off Ligy národov bude pre reprezentácie, ktoré si nevybojovali účasť v kvalifikácii. Žreb ME 2020 sa bude konať v apríli, len niekoľko týždňov pred štartom šampionátu.

Keďže sa očakáva, že väčšina účastníkov A-divízie uspeje v kvalifikácii, turnaj jej play off doplnia tímy s najlepšou bilanciou v skupinách. Je tak možné, že do play off A-divízie sa dostanú aj reprezentácie z B-divízie. To sa týka aj ostatných divízií.

Liga národov - kalendár: 1. kolo: 6.-8. septembra 2018 2. kolo: 9.-11. septembra 2018 3. kolo: 11.-13. októbra 2018 4. kolo: 14.-16. októbra 2018 5. kolo: 15.-17. novembra 2018 6. kolo: 18.-20. novembra 2018 Ďalšie termíny: Žreb finálového turnaja EURO 2020: 2. decembra 2018 Finálový turnaj LN 2018/2019: 5.-9. júna 2019 Žreb play off ME 2020: 22. novembra 2019 Play off ME 2020: 26.-31. marca 2020

Liga národov - program 1. a 2. kola:

Štvrtok 6. septembra:

20.45 Nemecko - Francúzsko /Mníchov/

Nemecko - Francúzsko /Mníchov/ 20.45 Česko - Ukrajina /Uherské Hradiště/

Česko - Ukrajina /Uherské Hradiště/ 20.45 Wales - Írsko /Cardiff/

Wales - Írsko /Cardiff/ 20.45 Nórsko - Cyprus /Oslo/

Nórsko - Cyprus /Oslo/ 20.45 Slovinsko - Bulharsko /Ľubľana/

Slovinsko - Bulharsko /Ľubľana/ 16.00 Kazachstan - Gruzínsko /Astana/

Kazachstan - Gruzínsko /Astana/ 20.45 Lotyšsko - Andorra /Riga/

Lotyšsko - Andorra /Riga/ 18.00 Arménsko - Lichtenštajnsko /Jerevan/

Arménsko - Lichtenštajnsko /Jerevan/ 20.45 Gibraltár - Macedónsko /Gibraltar/

Piatok 7. septembra:

20.45 Taliansko - Poľsko /Bologna/

Taliansko - Poľsko /Bologna/ 20.45 Turecko - Rusko /Trabzon/

Turecko - Rusko /Trabzon/ 20.45 Albánsko - Izrael /Elbasan/

Albánsko - Izrael /Elbasan/ 20.45 Litva - Srbsko /Vilnius/

Litva - Srbsko /Vilnius/ 20.45 Rumunsko - Čierna Hora /Ploješť/

Rumunsko - Čierna Hora /Ploješť/ 18.00 Azerbajdžan - Kosovo /Baku/

Azerbajdžan - Kosovo /Baku/ 20.45 Faerské ostrovy - Malta /Tórshavn/

Sobota 8. septembra:

18.00 Švajčiarsko - Island /St. Gallen/

Švajčiarsko - Island /St. Gallen/ 20.45 Anglicko - Španielsko /Londýn/

Anglicko - Španielsko /Londýn/ 15.00 Severné Írsko - Bosna a Hercegovina /Belfast/

Severné Írsko - Bosna a Hercegovina /Belfast/ 20.45 Fínsko - Maďarsko /Tampere/, 20.45 Estónsko - Grécko /Tallinn/

Fínsko - Maďarsko /Tampere/, 20.45 Estónsko - Grécko /Tallinn/ 18.00 Bielorusko - San Maríno /Minsk/

Bielorusko - San Maríno /Minsk/ 20.45 Luxembursko - Moldavsko /Luxemburg/

Nedeľa 9. septembra:

20.45 Francúzsko - Holandsko /Paríž, Saint-Denis/

Francúzsko - Holandsko /Paríž, Saint-Denis/ 15.00 Ukrajina - SLOVENSKO /Ľvov/

Ukrajina - SLOVENSKO /Ľvov/ 18.00 Bulharsko - Nórsko /Sofia/

Bulharsko - Nórsko /Sofia/ 20.45 Cyprus - Slovinsko /Nikózia/

Cyprus - Slovinsko /Nikózia/ 18.00 Gruzínsko - Lotyšsko /Tbilisi/

Gruzínsko - Lotyšsko /Tbilisi/ 18.00 Macedónsko - Arménsko /Skopje/

Macedónsko - Arménsko /Skopje/ 20.45 Lichtenštajnsko - Gibraltar /Vaduz/

Pondelok 10. septembra:

20.45 Portugalsko - Taliansko /Lisabon/

Portugalsko - Taliansko /Lisabon/ 20.45 Švédsko - Turecko /Štokholm/

Švédsko - Turecko /Štokholm/ 20.45 Škótsko - Albánsko /Glasgow/

Škótsko - Albánsko /Glasgow/ 20.45 Čierna Hora - Litva /Podgorica/

Čierna Hora - Litva /Podgorica/ 20.45 Srbsko - Rumunsko /Belehrad/

Srbsko - Rumunsko /Belehrad/ 20.45 Andorra - Kazachstan /Andorra la Vella/

Andorra - Kazachstan /Andorra la Vella/ 20.45 Kosovo - Faerské ostrovy /Priština/

Kosovo - Faerské ostrovy /Priština/ 20.45 Malta - Azerbajdžan /Ta'Qali/

Utorok 11. septembra: