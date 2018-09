Revolúcia v európskom futbale? Pravidlo o góle u súpera sa možno zmení

Zmenu chcú tréneri.

5. sep 2018 o 11:36 SITA

NYON. Európska futbalová únia (UEFA) chce otvoriť diskusiu o zmene pravidla, podľa ktorého je gól strelený u súpera cennejší ako ten v domácom prostredí a aplikuje ho už niekoľko desiatok rokov v medzinárodných súťažiach.

Zmenu si možno vyžiada tlak zo strany elitných trénerov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Kedysi sa hádzala minca

"Tréneri tvrdia, že streliť gól na ihrisku súpera už nie je také náročné ako kedysi. Futbal sa hrá inak ako pred rokmi, keď gól dosiahnutý u súpera mal vyššiu váhu. Preto už toto pravidlo nemá opodstatnenie," vysvetlil zástupca generálneho sekretára UEFA Giorgio Marchetti.

Prečítajte si tiež: Ako pravidlá stvorili futbal. Pred 150 rokmi sa podobal na rugby

Pravidlo o zvýhodnení tímu, ktorý dosiahne gól na cudzom trávniku, prvýkrát použili v Pohári víťazov pohárov v roku 1965.

Hlavnou pohnútkou v prípade celkového nerozhodného skóre bolo vyhnutie sa dodatkovému zápasu na neutrálnej pôde, čo bolo logisticky oveľa náročnejšie ako dnes.

Kedysi sa na určenie postupujúceho tímu dokonca používala aj lotéria s hodením mince.

Chcú zjednotenie prestupového obdobia

Myšlienky o zmene pochádzajú z výročnej konferencie trénerov elitných futbalových klubov v Nyone, kde sa debatovalo o možných vylepšeniach pravidiel vrcholných turnajov a súťaží na kontinentálnej úrovni.

Rozprávalo sa aj o celoplošnom rozšírení systému VAR a tiež o zjednotení konca prestupových termínov v celej Európe.

"Diskutovali sme aj o letných prestupoch a väčšina trénerov má názor, že by mal byť jednotný koniec prestupového obdobia. Znamená to, že by sa reálne nemohlo meniť dres aj po začiatku súťaží v niektorých krajinách," dodal Marchetti na webe Soccerway.

Medzi trénermi na konferencii v Nyone boli aj veľké mená José Mourinho (Manchester United), Julen Lopetegui (Real Madrid) či Thomas Tuchel (Paríž St. Germain).

Nechýbali ani Carlo Ancelotti (SSC Neapol), Diego Simeone (Atlético Madrid), Sergio Conceicao (FC Porto) či Rafael Benítez (Newcastle United).