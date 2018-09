Radivojevič prebral cenu pre najužitočnejšieho hráča

Slovenská, česká a maďarská hráčska asociácia sa dohodli na vzájomnej spolupráci.

5. sep 2018 o 16:14 TASR

BRATISLAVA. Na stredajšej tlačovej konferencii SIHPA predstavili držiteľa Ceny pre najužitočnejšieho hráča Tipsport Ligy 2017/2018 podľa hlasovania hráčov.

Do svojich rúk ju prevzal kapitán Dukly Trenčín a bývalý reprezentant SR Branko Radivojevič.

Prehra vo finále stále bolí

V uplynulom ročníku nazbieral v 62 dueloch rovnaký počet bodov (24+38) a Duklu priviedol až do finále play off. Premiérovým víťazom bol v ročníku 2016/2017 Tomáš Surový z Banskej Bystrice.

"Cením si to a vážim si to. Chcem sa poďakovať svojim spoluhráčom, bez ktorých by som to nedokázal.

Tá finálová prehra v siedmom zápase stále škrie, ale ideme ďalej a uvidíme, čo prinesie nová sezóna. Pozerám sa dopredu, za chvíľu nám to začne a v Trenčíne sa na to všetci tešíme," povedal Radivojevič.

Memorandum ako reakcia na nové kluby

Zároveň na tlačovej konferencii oznámili predstavitelia slovenskej, českej a maďarskej hráčskej asociácie (SIHPA, CAIHP a JESZ) dohodu o Memorande vzájomnej spolupráce.

Tá bude spočívať v pomoci pri zastupovaní hokejistov v jednotlivých krajinách, ochrane ich práv a vo výmene skúseností a spôsoboch práce.

Zároveň sa dohodli, že hráčov v Tipsport Lige, či už z maďarských alebo slovenských klubov, bude reprezentovať iba SIHPA.

V Bratislave ho slávnostne podpísal prezident Slovenskej asociácie hráčov ľadového hokeja Oliver Pravda, prezident Asociácie českých hokejistov Libor Zbořil a šéf Maďarskej hráčskej asociácie Attila Pavuk.

"Aj keď je v krajinách rozdielna legislatíva a rozdielne dopady na šport ako taký, myslím si, že hlavné gro práce hráčskych asociácií je, aby sme spoločne zastupovali našich hráčov a vedeli im zabezpečiť čo najlepšie podmienky.

Tipsport Liga sa rozrástla o dva maďarské kluby a to bol dôvod, prečo bolo treba rýchlo zareagovať a spojiť sa s JESZ.

Z hľadiska výmeny skúseností, spôsobu práce a postupov považujeme za veľmi dôležité, spojiť sa aj s českými kolegami," povedal ambasádor SIHPA Dušan Pašek.