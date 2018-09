Otec Ledeckej vyzval šéfa Zväzu na odstúpenie: Keď je frajer, rezignuje

Ledecká bude pretekať, aj keby to nemalo byť v českých farbách.

5. sep 2018 o 18:38 TASR

PRAHA. Otec dvojnásobnej olympijskej víťazky Ester Ledeckej, známy hudobník Janek Ledecký, vyzval šéfa Zväzu lyžiarov ČR na odstúpenie.

Na stredajšom brífingu tak reagoval na hrozby zo strany zväzu, že Ledecká nedostane možnosť štartovať v českých farbách a zastavia jej prísun financií, pretože v stanovenom termíne nepodpísala reprezentačnú zmluvu.

Brífing organizovala spoločnosť Sport Invest, ktorá českú lyžiarku zastupuje a Ledecký si nebral servítku pred ústa.

Investoval dvanásť miliónov

V emóciách vyhlásil, že by mal prezident zväzu Lukáš Sobotka rezignovať a nevylúčil ani zmenu reprezentačných farieb svojej dcéry.

Počas kariéry vložil do svojej dcéry podľa jeho slov približne dvanásť miliónov českých korún, od Zväzu lyžiarov na začiatku kariéry peniaze nedostával.

"Nikdy som ani nebol prepojený so sférou verejných prostriedkov, nedostával som granty, za vlastné peniaze sme si postavili divadlo," povedal Ledecký podľa idnes.cz.

Ledecký: Keď je frajer, rezignuje sám za seba

S verejnými prostriedkami sa prvýkrát stretol, keď malá Ester začala v šiestich rokoch pretekať.

"A od tej doby vedieme so zväzom nepretržitú vojnu. Vždy to bolo preto, že zväz podľahol pocitu, že pretekári a preteky existujú len vďaka zväzu. Ale tak to nie je," dodal.

Ledecký potom vyzval prezidenta zväzu k rezignácii.

"Keď je frajer, rezignuje sám za seba. Ak ale frajer nie je, čo si myslím, že nie je, tak sa bude držať zubami nechtami, pokiaľ to pôjde, prisatý na tok štátnych peňazí," povedal Ledecký a na záver.

Dodal, že jeho dcéra bude pretekať, aj keby to nemalo byť v českých farbách.