Tínedžerské sny si splnila. Bývalá svetová štvorka Schiavoneová ukončila kariéru

Po dvadsaťročnej kariére má nové sny.

5. sep 2018 o 22:01 SITA

NEW YORK. Talianska tenistka Francesca Schiavoneová ukončila aktívnu hráčsku kariéru. Oznámila to na prebiehajúcom grandslamovom turnaji v New Yorku.

Tridsaťosemročná Schiavoneová bola v januári 2011 najvyššie v rebríčku WTA na 4. mieste.

"Je to veľmi dôležitý moment v mojom živote. Rozhodnutie som urobila vo svojom srdci, pretože hlava by aj chcela hrať ďalej," uviedla Schiavoneová počas tlačovej konferencie.

Debutovala v roku 1996 na ITF turnaji v rodnom Taliansku. V roku 2010 triumfovala na Roland Garros, kde získala jediný triumf na turnaji veľkej štvorky v kariére.

“ Po dvadsaťročnej kariére mám nové sny. „ Francesca Schiavoneová

Stala sa tak prvou talianskou tenistkou s grandslamovým titulom vo dvojhre. O rok neskôr sa jej na antuke v Paríži poradilo znovu dostať do finále.

Tentokrát však nestačila na Číňanku Na Li. "Keď som mala 18 rokov, mala som dva sny. Zvíťaziť na grandslame v Paríži a dostať sa do Top 10 v rebríčku. Splnili sa mi, čo ma robí veľmi šťastnou," sumarizovala ďalej svoju kariéru Schiavoneová.

"Po dvadsaťročnej kariére mám nové sny," naznačila Talianka, že by sa rada do New Yorku a na ďalšie turnaje vrátila v pozícii trénerky.

Dvadsaťkrát vo finále, osem titulov

Počas svojej kariéry zvíťazila na 8 turnajoch WTA, vo finále sa predstavila v 20 prípadoch.

Úspešná bola aj vo štvorhre, má na svojom konte 7 deblových triumfov. Na Roland Garros v roku 2008 neuspela vo finále po boku Casey Dellacquovej z Austrálie.

video //www.youtube.com/embed/w2nurCbrrgA

V deblovom rebríčku bola najvyššie na 8. mieste v roku 2007. Taliansko reprezentovala viac ako úspešne aj vo Fed Cupe.

S krajankami sa tešila z celkového triumfu v rokoch 2006, 2009 a 2010.

Informácie priniesol web WTA.