Djokovič vyradil Federerovho premožiteľa, Nišikori v päťsetovej bitke zdolal Čiliča

Srb nemal výraznejšie problémy.

6. sep 2018 o 6:20 SITA

NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič nasadený ako šiesty postúpil do semifinále dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V stredajšom štvrťfinále zdolala Austrálčana Johna Millmana 6:3, 6:4, 6:4.

US Open - štvrťfinále: Kei Nišikori (Jap.-21) - Marin Čilič (Chor.-7) 2:6, 6:4, 7:6 (5), 4:6, 6:4 Novak Djokovič (Srb.-6) - John Millman (Aus.) 6:3, 6:4, 6:4

Austrálsky tenista v predchádzajúcom súboji šokoval, keď v štyroch setoch vyradil najväčšieho favorita, Švajčiara Rogera Federera.

V semifinále bude aj Japonec Kei Nišikori, ktorý zdolal Chorváta Marina Čiliča po viac ako štvorhodinovom boji 2:6, 6:4, 7:6 (5), 4:6, 6:4.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nišikori si pripíše do rebríčka minimálne 720 bodov a získa nezdanenú prémiu vo výške 925-tisíc amerických dolárov. Čilič vybojoval 360 bodov a odmenu 475-tisíc USD.