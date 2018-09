Reprezentačný obranca Gernát sa vracia do Česka, bude hrať za Třinec

S klubom sa dohodol rýchlo.

6. sep 2018 o 13:27 SITA

TŘINEC. Slovenský hokejový reprezentant Martin Gernát sa stal novou posilou českého tímu HC Oceláři Třinec. Informoval o tom web klubu.

V českej najvyššej súťaži pôsobil už v sezóne 2016/2017, keď obliekal dres Sparty Praha.

"Bola to prakticky otázka iba dvoch dní. Tréner Varaďa zavolal jednému fínskemu trénerovi, ktorý pomáhal realizovať môj štart na Spengler Cupe, že by potreboval obrancu. Ja som v tej dobe zvažoval návrat do Švajčiarska, rovnako som sa rozhliadal po Fínsku, či by sa tam nenašlo niečo zaujímavé, ale keď mi prišla správa od môjho agenta, že má o mňa záujem Třinec, tak sme sa dohodli veľmi rýchlo. Som šťastný, že o mňa prejavil záujem taký klub, ktorý má najvyššie ambície," opísal Gernát.

"A to ako v Česku, tak aj v Lige majstrov. Oceliari sa dokonca chystajú na Spengler Cup, takže ma ich záujem potešil a teraz už bude iba na mne, či tu ostanem do konca sezóny alebo nie," opísal svoje prvé dojmy 193 centimetrov vysoký obranca.

Dvadsaťpäťročný Gernát má s českým tímom dohodnuté hosťovanie do konca novembra s opciou do konca sezóny. Za Oceliarov by mohol prvýkrát nastúpiť už v rámci Ligy majstrov 7. septembra na ľade švédskeho Djurgardenu.