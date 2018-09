Sagan etapu nevyhrá a nevráti sa ani do zeleného dresu

Djokovič sa pýtal na klimatizáciu na kurte. Sme tu ako v saune, vraví

Srb sa za zápas desaťkrát prezlieka.

6. sep 2018 o 15:19 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Horúčava na poslednom grandslamovom turnaji sezóny US Open nepoľavuje. Večerný zápas Srba Novaka Djokoviča s prekvapením mužskej dvojhry Austrálčanom Johnom Millmanom sa skončil o polnoci miestneho času.

Napriek tomu z tenisov počas zápasu lialo.

Millman dokonca v druhom sete požiadal hlavného rozhodcu, či sa môže ísť do šatne prezliecť, pretože má všetko mokré a z mokrého oblečenia nemôže už ani vybrať loptičku.

Najviac upotený turnaj

„Extra pauza by bola fajn,“ súhlasil aj Djokovič a kým jeho súper mieril do šatne, sám si na lavičke vyzliekol tričko a do pol pása vyzlečený chvíľu odpočíval.

Millman sa však do konca stretnutia musel ísť prezliecť ešte raz.

„Je to najviac upotený turnaj, na akom som hral. Nikdy som sa nepotil toľko ako tu. Je to až neuveriteľné.

Za zápas si desaťkrát prezliekam tričko. Organizátori by mali zvážiť čo ďalej, pretože na kurte sme ako v saune,“ hovoril srbský tenista na tlačovej konferencii po zápase.

Počas zápasu sa dokonca pýtal hlavného rozhodcu, či nie je niekde na štadióne klimatizácia. Rozhodca len krútil hlavou.

„Pýtal som sa na to, pretože na kurte sa vôbec nehýbal vzduch. Niečo by sa s tým malo robiť. Vážne sa tam cítite ako v saune,“ cituje Djokoviča americká televízia ESPN.

Djokovič: Millman je bojovník

Srbský tenista sa tešil aj z postupu. Millman po vyradení Švajčiara Rogera Federera cez ďalšieho favorita neprešiel. Prehral 3:6, 4:6, 4:6.

„Hrali sme skoro tri hodiny v náročných podmienkach. John si zaslúži uznanie. Je to bojovník a odohral výborný turnaj,“ hovoril Djokovič, ktorý je v semifinále US Open už jedenástykrát.

V boji o finále vyzve Japonca Keia Nišikoriho. V druhom semifinále sa stretnú vlaňajší obhajca Španiel Rafael Nadal a Argentínčan Juan Martín Del Potro.