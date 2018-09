Toľko cudzincov ako iné kluby nezoberieme, tvrdí Radivojevič

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Rozhovor pre denník SME: Po prehre s Banskou Bystricou v siedmom zápase finálovej série nevedel, či ešte bude hrať hokej. „Už sa rany hoja ťažšie, všetko bolí. Možno mi to zobralo pár rokov života,“ vravel vtedy. Je však späť. Skúsený útočník BRANKO RADIVOJEVIČ znova povedie Trenčín v boji o slovenský titul.

Čo vás presvedčilo, že ste sa rozhodli pokračovať?

„Práve ten posledný zápas proti Banskej Bystrici. Bol som viac-menej rozhodnutý, že keby sme ten siedmy zápas vyhrali, asi by som už nehral. Presvedčila ma aj atmosféra na zápasoch, Trenčín zase ožil.“

Takže vás poháňa viera, že tentoraz titul získate?

„Viem, aké ťažké je dostať sa k nemu. Nikto u nás netvrdí, že ideme na titul, to by bolo veľmi odvážne. Ale skúsime dať do toho všetko a uvidíme, čo sa podarí.“

Ako dlho trvalo vaše rozhodovanie, či ešte budete hrať hokej?

„Nie dlho. Samozrejme, prehra vo finále ma škrela, ale nebol čas. Vedenie klubu prišlo aj s ponukou, aby som bol športovým manažérom. Bolo treba začať všetko riešiť, aby sa káder nerozpredal a nerozpŕchol niekde inde. Takže po troch – štyroch dňoch som bol rozhodnutý, že do toho pôjdem.“

Čo máte na starosti ako športový manažér?

„V prvom rade sme s vedením klubu a trénermi riešili káder. Rozdelili sme si hráčov, každý niekoho oslovil a dali sme to dokopy. Ale teraz sa už cítim viac ako hráč než manažér. Úloha bola splnená už v máji, keď sme na konci mesiaca mali vlastne káder hotový. Teraz sa môžem sústrediť už len na hokej.“

Získali ste napríklad skúsených útočníkov Milana Bartoviča a Mária Bližňáka. Ste spokojný s posilami, ktoré do Trenčína prišli?

„Samozrejme. Myslím si, že sme tím doplnili dobre. Ale až liga ukáže, ako na tom budeme.“

Asistent hlavného trénera v Trenčíne Ján Pardavý povedal, že jedna z vecí, ktorá sa po úspešnej minulej sezóne zmenila, bola, že hráči sami chceli do klubu prísť. Môžete to potvrdiť?