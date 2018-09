Reprezentanti do 17 rokov zdolali Švédov aj v druhom zápase

Jediný presný zásah súboja v Skalici zaznamenal Karim About Nabout.

6. sep 2018 o 19:52 SITA

Oslávte Svetový pohár FIFA s Hyundai Go! >>

SKALICA. Slovenská futbalová reprezentácia chlapcov do 17 rokov zvíťazila vo štvrtkovom prípravnom stretnutí nad rovesníkmi zo Švédska 1:0.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Jediný presný zásah súboja v Skalici zaznamenal Karim About Nabout. V utorkovom prvom súboji mladí Slováci triumfovali tiež 1:0.

Slovensko "17" - Švédsko "17" 1:0 (1:0)

Gól: 16. Nabout

Zostava SR "17": Surovčík - Tandara (46. Szetei), Vlasák (56. Leitner), Obert, Javorček (46. Suslov) - Prášek (81. Mojžiš), Nabout (56. Hornyák) - Majkút (69. Čerepkai), Šviderský (69. Nebyla), Leitl - Rosenberger. Tréner: Marek Bažík

Hlas:



Marek Bažík (tréner SR "17"): “Aj odveta priniesla veľmi dobrý futbal, myslím si, že obojstranne. Bolo viac šancí ako v utorok, nepochybne aj preto, že hráčom dochádzali sily a tak bolo viac priestoru. Napokon, aj striedania vyplynuli nie pre výkonnosť, ale v našej snahe rovnomerne rozdeliť záťaž na hráčov. Mrzia naše nevyužité príležitosti, mohli by sme na ne doplatiť v budúcnosti dobrým výsledkom. Teraz nás čaká do kvalifikačného zrazu šesť týždňov sledovania hráčov v kluboch, verím, že nomináciu spravíme dobre. Za mňa môžem povedať, že bude podľa najlepšieho vedomia a svedomia a poradím sa aj so skúsenejšími kolegami.“