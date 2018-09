Volejbalové juniorky vo svojom poslednom zápase na ME podľahli Srbsku

S bilanciou jedno víťazstvo - štyri prehry a tromi bodmi v II. skupine obsadili predposlednú 5. priečku.

6. sep 2018 o 20:12 SITA

ME 2018 volejbalistiek do 19 rokov - II. skupina:

Srbsko - Slovensko 3:0 (16, 19, 25) 78 minút, rozhodovali: Vuduris (Gréc.) a Kolos (Bosna a Herc.), 60 divákov Zostavy a body :Srbsko: Perovičová 1, Mirosavljevičová 10, Dokičová 8, Caričová 13, Mijatovičová 7, Rodičová 10, libero Kocičová (Milunovičová 2, Jonjevová 1) Slovensko: Herdová 6, Erteltová 1, Fričová 11, Hrušecká 4, Jelínková 12, Bodnárová 6, libero Bojňanská (Škrlecová 1, Beneková 0, Kupčiová 2)

TIRANA. Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov sa s účinkovaním v tiranskej II. skupine na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Albánsku (1. - 9. septembra 2018) vo štvrtok rozlúčili prehrou 0:3 (-16, -19, -25) s favorizovanými rovesníčkami zo Srbska.

Zverenky Michala Matušova vo svojom záverečnom piatom vystúpení v Olimpik Parku siahali na zisk setu, v tretej časti mali k dispozícii tri setbaly, no nepremenili ich.

Slovenky pred týmto súbojom už nemali šancu na postup do semifinále ani prienik do skupiny o 5. - 8. miesto.

Na šampionáte tradične štartuje 12 krajín. V I. skupine v Drači bojujú domáce Albánky a tiež Poľky, Talianky, Bulharky, Bielorusky a Holanďanky.

Dvaja najlepší z každej zo skupín postúpia do semifinále, družstvá na 3. a 4. priečkach budú hrať o 5. - 8. miesto. Pre tímy na 5. a 6. pozíciách sa šampionát končí.

Pre Slovensko to bola celkovo piata účasť na ME junioriek (U19), štvrtá za ostatných osem rokov (2010, 2012, 2016, 2018).

Premiéru Slovenky absolvovali v roku 2004 v domácom prostredí v Prešove a Bardejove, obsadili 9. miesto. V Srbsku 2010 skončili na 6. priečke, o dva roky neskôr v Turecku na 9. pozícii a predvlani v Nitre opäť na 6. mieste.

Hlas:

Karolína Fričová (smečiarka a kapitánka SR "19"): "Keďže sa nám nepodarilo postúpiť zo skupiny, je trochu ťažšie hodnotiť to. Mrzí nás, že sme nedosiahli cieľ, ktorý sme si pred šampionátom stanovili. Proti súperom sme si verili, je škoda, že sme ich nedokázali viac potrápiť či zdolať. Tento turnaj nemôžeme hodnotiť veľmi pozitívne, no som rada, že sme sa do Albánska vôbec dostali - prešli sme ťažkou kvalifikáciou, nabrali sme skúsenosti. Vidíme, kde sa iné družstvá nachádzajú, kam sa môžeme dostať, no máme pred sebou tvrdú prácu. Chcela by som sa poďakovať všetkým fanúšikom, všetkým, ktorí nás povzbudzovali - nielen prostredníctvom internetu, ale aj rodičom, ktorí nás prišli povzbudiť priamo do Albánska."



Ďalší výsledok: Francúzsko - Turecko 0:3 (-20, -18, -17)