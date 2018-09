ONLINE: Serena zaútočí na absolútny rekord, proti bude mladá Japonka

Prenos budete môcť sledovať online s nami.

8. sep 2018 o 0:00

NEW YORK. Môže získať 24. grandslamovú trofej, čím by vyrovnala absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej. Serena Williamsová zabojuje na US Open už o svoj siedmy miestny titul.

Jej finálovou súperkou je Naomi Osaková, prvá Japonka vo finále grandslamu. Pri predchádzajúcich dvoch účastiach pritom zakaždým vypadla v treťom kole.

Zaujímavosťou sú aj rekordy týkajúce sa veku oboch aktérok. Dvadsaťročná Osaková je najmladšou finalistkou US Open od roku 2009, keď bola vo finále vtedy 19-ročná Dánka Carolina Wozniacka.

A hoci je 36-ročná Williamsová už teraz najstaršou grandslamovou šampiónkou (vyhrala Australian Open 2017), toto maximum môže ešte posunúť.

