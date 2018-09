Lallana sa zo zranenia slabín zotaví skôr

7. sep 2018 o 8:23 TASR

LONDÝN. Anglický futbalový reprezentant Adam Lallana by sa mal čoskoro vrátiť do zostavy FC Liverpool.

Tridsaťročný stredopoliar si zranil slabiny a musel vynechať zápasy národného tímu v sobotu so Španielskom a v utorok so Švajčiarskom. Posledné vyšetrenia však ukázali, že by sa mal na trávnik vrátiť ešte do konca septembra.

"Nie je to ideálne, pretože som bol doteraz vo skvelej forme, ale pozitívne je, že je to len krátka pauza," povedal Lallana pre oficiálnu stránku klubu.

Informovala agentúra AP.