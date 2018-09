Nemci našli stratenú sebadôveru remízou s majstrom sveta

V šlágri Ligy národov gól nepadol, Nemci však podali lepší výkon.

7. sep 2018 o 10:05 SITA

MNÍCHOV. Vo štvrtkovom stretnutí 1. skupiny A-divízie európskej Ligy národov 2018/2019 medzi futbalistami Nemecka a Francúzska fanúšikovia v Mníchove gól nevideli.

Bol to duel ostatných dvoch svetových šampiónov a prvý "ostrý" zápas pre obidve mužstvá od letných MS v Rusku, kde Francúzi získali zlaté medaily a Nemci ako obhajca prvenstva z Brazílie 2014 nečakane ukončili svoje pôsobenie už v skupinovej fáze.

Nemci držali Francúzov nakrátko

"Nationalelf" bola v zápase lepším mužstvom a brankár "Les Bleus" Alphonse Areola musel vytiahnuť niekoľko bravúrnych zákrokov.

Najviac sa zaskvel pri druhopolčasovej strele Marca Reusa, ktorú vytlačil končekmi prstov na rohový kop.

"Bol to prvý krok, podarilo sa nám hrať to, čo sme chceli. Kontrolovali sme hru, súperovi sme nedovolili žiadne protiútoky. Som však sklamaný, že sme ani tie najväčšie šance nepretavili na gól," poznamenal stredopoliar Nemcov Toni Kroos.

"Už pred zápasom sme si povedali, že nechceme inkasovať, čo sa aj stalo. Získali sme späť dôveru, o ktorú sme prišli na MS," nadviazal útočník Thomas Müller.



"Dôležité bolo ukázať, že po neúspechu na šampionáte ideme správnym smerom. Myslím si, že sa nám to podarilo. Proti majstrovi sveta sme mohli niekoľkokrát skórovať. Aj v obrane sme si počínali veľmi dobre. Tento zápas považujem za dobrý východiskový bod," skonštatoval po stretnutí nemecký kormidelník Joachim Löw.

Deschamps postavil majstrov sveta

Francúzsky kouč Didier Deschamps postavil s výnimkou brankárskeho postu, na ktorom absentoval kapitán Hugo Lloris, identickú základnú jedenástku ako vo finále tohtoročného "mundialu" proti Chorvátsku (4:2).

"Trikolóra" vyzerala letargicky v porovnaní s energickejšie pôsobiacimi Nemcami, z Mníchova si však napokon odviezla cenný bod.

"Bol to môj premiérový duel za Francúzsko. Som veľmi šťastný, že dopadol takto, aj keď by som uprednostnil víťazstvo. Proti dobrému súperovi, ktorý si chcel napraviť reputáciu po MS, sme si to odtrpeli. Museli sme zostať silní," povedal podľa denníka L´Equipe francúzsky gólman Areola.

"Neinkasovali sme a získali bod, čo je dobré," poznamenal pravý bek VfB Stuttgart Benjamin Pavard, ktorému v zápasu "neohrabane" stúpil na krk nemecký zadák Antonio Rüdiger.