Hancko proti Talianom krotil emócie, mal špeciálnu motiváciu

Viacero reprezentantov do 21 rokov má skúsenosti z talianskych klubov.

7. sep 2018 o 11:04 SITA

DUNAJSKÁ STREDA. V kádri slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov sa aktuálne nachádza viacero hráčov so skúsenosťami z talianskych klubov.

Jedným z nich je obranca Dávid Hancko, ktorý pred začiatkom sezóny prestúpil z MŠK Žilina do AC Fioretina a zatiaľ čaká na premiérový štart v Serie A.

Koncentrovaný výkon aj napriek emóciám

Štvrtkový prípravný duel proti futbalistom z Apeninského polostrova bol preto pre rodáka z Prievidze výnimočný. Spoľahlivým výkonom a víťazstvom 3:0 poslal do klubu pozitívny odkaz.



"Proti Taliansku to bolo pre mňa špeciálne motivujúce, ale snažil som sa trochu brzdiť emócie. Využil som aj služby mentálneho kouča, s ktorým som si volal pred zápasom.

Potreboval som byť koncentrovaný, zbytočne neanalyzovať veci na trávniku, aj keď som vedel, že duel je v Taliansku pozorne sledovaný," vysvetľoval 20-ročný bek.

Taliani nepočítali s treťou prehrou

Taliani pricestovali na Žitný ostrov v pozícii papierových favoritov. V príprave na budúcoročný európsky šampionát hráčov tejto vekovej kategórie absolvovali pred príchodom na Slovensko deväť duelov, v ktorých len dvakrát prehrali.

V Portugalsku nestačili na domáci výber po výsledku 2:3 a v Španielsku utrpeli prehru 0:3. Proti Slovákom si však nepripúšťali nepriaznivý výsledok a v závere stretnutia za stavu 0:3 viackrát pritvrdili v osobných súbojoch alebo v slovných výmenách.

"Ukázali sme veľkú kvalitu a myslím si, že oni boli v závere frustrovaní, keďže tam padlo pár nepríjemných slov. Vo futbale to však takto býva. Pre nás bolo podstatné, že sme sa nenechali vyprovokovať a hrali sme čisto bez zbytočných kartových trestov," dodal Hancko.

Príjemné starosti so zostavou

Kvalitný výkon slovenských futbalistov neovplyvnili ani početné striedania. Tréner Adrián Guľa poslal na trávnik dovedna až dvadsať hráčov, ktorí bez problémov zapadli do systému a súpera počas celých deväťdesiatich minút nepustili do výraznejšieho tlaku.

"V dnešnom futbale je koncentrácia veľmi podstatná, veľa dôležitých momentov sa odohráva v hlave, čo sa ukázalo aj proti Taliansku. Prízvukovali sme si, že nie sú podstatní len tí, ktorí začínajú zápas, ale aj tí, ktorí ho dohrávajú, čo sa naplno potvrdilo.

Striedania vôbec neubrali tempu hry a, naopak, noví hráči dodali mužstvu energiu," pochvaľoval si Hancko. Zároveň priznal, že hlavný kouč bude mať v nasledujúcom stretnutí príjemné starosti so zostavou.

"Možno je to malá nepríjemnosť pre trénera, keďže sa mu bude ťažšie vyberať. Musíme to nechať na realizačný tím, ktorý rozhodne o základnej jedenástky do ďalšieho zápasu."



Guľa bude mať dostatok možností najmä v defenzíve. Hancka využil v súboji s Talianskom na pozícii stopéra vedľa kapitána Denisa Vavra, no v klube hráva skraja.

Na pravej strane začal zápas Andrej Kadlec, ktorého po prestávke vymenil Martin Šulek nastupujúci v Trenčíne v strede obrany. Naľavo sa predstavil Michal Sipľak, ktorý je takisto schopný nastúpiť v úlohe stopéra.

Reprezentačný tréner preto môže obranu variovať podľa vývoja zápasu bez obavy o stratu kvality. "Uplynulé tri mesiace som strávil výlučne na pozícii ľavého obrancu, odkedy som prestúpil do Fiorentiny.

Nechcem to však zbytočne analyzovať a riešiť, kde presne budem hrať. To by bola chyba. Tréner sa ma takisto pýtal, kde sa cítim najlepšie. Ja som mu odpovedal, že budem dobrý na akomkoľvek poste, kde ma bude potrebovať.

Je pre mňa cťou mať na sebe reprezentačný dres, a tak sa pokúsim na každej pozícii odviesť čo najlepší výkon," objasnil Hancko.

Sebavedomo na Island

Slováci si potrebujú preniesť dobrú náladu z víťazného zápasu proti Taliansku do kvalifikačného duelu s Islandom, ktorý odohrá v utorok 11. septembra o 17:30 h SELČ v Reykjavíku.

Severanom podľahli v domácom súboji v Poprade 0:2 a prípadné ďalšie zaváhanie by im zmarilo šancu postúpiť do baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

"S Islandom sme prehrali už relatívne dávno. Odvtedy sme sa posunuli ďalej ako jednotlivci, ale aj ako celý tím. Preto verím, že sme silnejší.

Opäť potrebujeme byť koncentrovaní, disciplinovaní a hrať podobne ako proti Taliansku. Bolo na nás vidieť, že si to užívame. Potrebujeme sa s pokorou pripraviť a zopakovať rovnaký výkon," dodal slovenský mládežnícky reprezentant.