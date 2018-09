Mladý Pavelka mieri do prvej španielskej ligy

Slovenský basketbalový reprezentant podpísal päťročný kontrakt.

7. sep 2018 o 12:12 TASR

BRATISLAVA. Slovenský mládežnícky basketbalový reprezentant Tomáš Pavelka sa na päť rokov upísal jednému z popredných španielskych klubov - Valencia Basket.

Fyzický aj mentálny progres

Sedemnásťročný pivot vysoký 217 cm začal s basketbalom v Malackách, neskôr sa dostal do českej akadémie Get Better (GBA) a je súčasťou reprezentačného výberu do 18 rokov.

"Pôsobenie v GBA mi dalo veľa. Naučil som sa tam hrať nielen basketbal, ale zlepšil som sa aj mentálne. Zlepšil sa mi prístup k tréningom a podobne. Myslím si, že zlepšením prešla aj moja povaha," povedal pre portál slovakbasket.sk.

Na predchádzajúcich ME do 18 rokov pôsobil v pozícii náhradníka, tento rok bol už vo výbere trénera Františka Róna členom základnej zostavy. V priemere si pripísal do štatistík 9,2 bodu, 8,0 doskoku a 4,0 bloku.

V konkurencii 24 tímov bol na deviatom mieste v doskokoch a v blokoch bol jasný líder.

"V reprezentácii som hral prvýkrát v základnej päťke. Bolo to pre mňa niečo nové, ale myslím si, že som to celkom v pohode zvládol. Bola to dobrá skúsenosť hrať proti rôznym krajinám a vidieť, ako sa líšia v basketbale."

V hľadáčiku viacerých skautov

Po ME sa ozvali aj zahraniční skauti. "Veľa z nich mi písalo a niektorí sa chceli aj osobne stretnúť. Valencia ma skautovala, na skúške som nebol. Asi ma sledovali na nedávnych ME v Macedónsku.

Dojmy z podpísania kontraktu mám dobré, je to môj prvý kontrakt, ktorý som kedy podpísal," uviedol talentovaný mladík.

Pavelka by mal na úvod naberať skúsenosti hlavne v B-tíme Valencie, ktorý hrá štvrtú ligu: "Určite očakávajú, že budem na sebe denne tvrdo pracovať, zlepšovať sa na tréningoch a na zápasoch so skúsenejšími hráčmi.

V úvodnom ročníku ma čaká veľa nových skúsenosti, zápasy hlavne za B-tím a možno nejaké aj za A-čko. Teším sa na to, aj keď viem, že to nebude prechádzka ružovou záhradou," dodal pre portál slovakbasket.sk.