Kritizoval ho Kroos. Sané dva dni pred zápasom proti Peru opustil reprezentáciu

Sané prekvapivo nebol na MS.

7. sep 2018 o 18:56 TASR

BERLÍN. Nemecký futbalista Leroy Sané opustil v piatok pre súkromné dôvody národný tím, dva dni pred nedeľňajším prípravným zápasom proti Peru. Informovala o tom agentúra DPA.

Sané hral vo štvrtok v zápase Ligy národov proti majstrom sveta z Francúzska (0:0), keď ako striedajúci hráč prišiel na ihrisko v 83. minúte.

Neskôr opustil tímový hotel v Mníchove z osobných dôvodov po konzultácii s trénerom reprezentácie Joachimom Löwom. Uviedla to vo vyhlásení Nemecká futbalová federácia (DFB).

Okolo nemeckého útočníka sa naposledy rozpútala veľká diskusia po tom, čo ho Löw nenominoval do 23-člennej nominácie na MS do Ruska. Pred zápasom s Francúzskom ho spoluhráč Toni Kroos chválil, ale aj kritizoval.

"V podstate je to hráč, ktorý má všetko potrebné na to, aby sa stal absolútnou svetovou triedou. Ale človek má pocit, že mu musí hovoriť, ako to má robiť," povedal Kroos na tlačovej konferencii.