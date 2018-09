Kapitánom Slavie bol Stoch. V Nitre slávnostne otvorili nový štadión

Proti sebe hrali aj tzv. starí páni.

7. sep 2018 o 20:15 (aktualizované 7. sep 2018 o 21:12) TASR

NITRA. Futbalový klub FC Nitra v piatok oficiálne pokrstil svoj nový štadión.

Už sa na ňom odohrali štyri súťažné zápasy, organizátori využili reprezentačnú prestávku aj na slávnostné otvorenie, v rámci ktorého sa uskutočnili duel tzv. starých pánov Nitry a Slavie Praha a prípravné stretnutie A-tímov.

Na strihaní pásky sa zúčastnili prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik či primátor mesta Jozef Dvonč.

V priateľskom súboji "Old Boys" na 2x30 minút zvíťazila Slavia 7:5.

"Užil som si to v rámci mojich pohybových možností. Som veľmi rád, že som mohol nastúpiť s chalanmi, s ktorými som kedysi hrával a tvorili dobrú históriu na staršom štadióne," uviedol Igor Demo, bývalý slovenský reprezentant a nitriansky rodák, pre TASR.

Ako nastúpili v zápase tzv. starých pánov: Slavia Praha: Petr Bureš

Lukáš Došek

Tomáš Hunal

Sladan Ašanin

Jiří Jeslínek

Martin Hyský

Tomáš Klinka

Ivo Ulich

Luboš Kubík

Pavel Rehák

Tomáš Janoušek

Tomáš Došek

Ján Mareš

Ivo Knoflíček

Stanislav Vlček FC Nitra: Peter Palúch

Jaroslav Kostoláni

Dušan Liba

Jozef Kukučka

Igor Demo

Ľubomír Moravčík

Augustín Antalík

Dušan Borko

Róbert Jež

Marián Süttö

Jaroslav Dekýš

Peter Gunda

Marián Bochnovič

Henrich Benčík

Marián Šindler

Jozef Czucor

Ondrej Ondrovič

Jiří Maďar

František Halás

"Je to trinásť rokov, odkedy som skončil aktívnu kariéru pre zranenia. Vrátil som sa do Nitry, stále sa snažím byť v dianí iba tohto klubu. Bol čas, aby prišlo niečo nové. Je to pekný stánok, pomaly sa ešte môže niečo dobudovať. Aj zápas splnil účel, mal som tam spoluhráčov dokonca z Mönchengladbachu. Vždy je krásne stretnúť sa po takých rokoch," doplnil Demo.

Niekdajší kouč Nitry Milan Lešický viedol "Old Boys" vrátane niekoľkých bývalých zverencov.

"V prvom rade to bola spoločenská udalosť, nehralo sa až tak na výsledok. Otvárali sme štadión, stretli sme sa tí, ktorí sme pôsobili v starej kabíne. Hráči boli rovnakí ako pred pätnástimi alebo dvadsiatimi rokmi, keď sme spolu pracovali, robili tie isté chyby. Bol som medzi nimi doma. Je to nádherný štadión," povedal Lešický.

Bývalý reprezentant Lešický si zaspomínal aj na začiatky predchádzajúceho stánku: "Vyrástol som tu, bývali sme tu, moji rodičia pracovali na štadióne. Poznal som každý kameň a vždy bol sen mať pekný štadión. Pamätám sa, keď ho otvárali v roku 1956. Bol som malý chlapec, pamätám si kabíny, tu sa hrali veľké zápasy. Som svojím spôsobom pamätník. Pamätám si, aj keď sa postavila nová tribúna. Toto bol pôvodne spartakiádny štadión, z ktorého vyrástol krásny futbalový."

Potom si zmerali sily súčasné mužstvá Nitry a Slavie s výnimkou reprezentantov. Kapitánom hostí bol nitriansky odchovanec Miroslav Stoch, na lavičke začal slovenský brankár Martin Vantruba.

V Prahe pôsobí tiež stredopoliar Jakub Hromada, ten je však momentálne zranený.