Frustrovaný Nadal po skreči: Viem presne, aký mám problém

V kolene cítil bolesti už dávnejšie.

8. sep 2018 o 11:58 TASR

NEW YORK. Fakt, že pred semifinálovým duelom na grandslamovom US Open strávil na kurtoch vo Flushing Meadows takmer 16 hodín, si na španielskom tenistovi Rafaelovi Nadalovi vybral svoju daň.

Najvyššie nasadený obhajca titulu musel v súboji s Argentínčanom Juanom Martinom del Potrom napokon vzdať pre veľké bolesti v kolene.

Nadal: Viem presne, aký je to problém

Prvý set prehral v tajbrejku, druhý 2:6. Hoci si svetový hráč číslo jeden vyžiadal v priebehu súboja aj ošetrenie priamo na kurte, nepomohlo mu to.

Frustrovaný musel napokon vzdať. "Skúšal som, či sa to v priebehu zápasu nezlepší. Ale nie, nebol to tento deň.

V kolene som cítil bolesti už dávnejšie a akceptoval som to. Teraz to ale bolo oveľa agresívnejšie, najmä pri jednom pohybe. Viem presne, aký je to problém," citovala ho po zápase agentúra DPA.

Bude pokračovať

Tridsaťdvaročný Španiel v tomto roku vyhral jedenástykrát Roland Garros a celkovo má na konte 17 grandslamových titulov vo dvojhre.

"Až do tohto momentu som mal výborný rok. Aj vo veku 32 rokov som veľmi súťaživý. Kvôli môjmu štýlu hry mi mnohí nedávali šancu na dlhú kariéru, ale som stále tu, pretože robím to, čo mám rád.

Takéto momenty sú síce ťažké, ale budem pokračovať, aby som dokázal využiť príležitosti, ktoré ešte budem mať," dodal po súboji s 29-ročným del Potrom, ktorý US Open vyhral v roku 2009.

Vo finále sa Argentínčan stretne s turnajovou šestkou Novakom Djokovičom zo Srbska, ktorý v druhom semifinále vyradil Japonca Keia Nišikoriho 6:3, 6:4 a 6:2.