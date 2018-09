Matteková-Sandsová a Jamie Murray vyhrali miešanú štvorhru na US Open

V sobotňajšom finále zvíťazili nad párom Alicja Rosolská a Nikola Mektič.

8. sep 2018 o 20:02 (aktualizované 8. sep 2018 o 20:03) SITA

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



NEW YORK. Americká tenistka Bethanie Matteková-Sandsová a Brit Jamie Murray sa stali víťazmi miešanej štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V sobotňajšom finále zvíťazili 2:6, 6:3, 11:9 (zápasový tajbrejk) nad poľsko-chorvátskym párom Alicja Rosolská, Nikola Mektič.

US Open 2018 - finále miešanej štvorhry: Bethanie Matteková-Sandsová, Jamie Murray (USA/V. Brit.) - Alicja Rosolská, Nikola Mektič (Poľ./Chor.) 2:6, 6:3, 11:9 (zápasový tajbrejk)

Víťazné duo získa prémiu vo výške 155-tisíc amerických dolárov pred zdanením. Zdolaný pár si vybojoval odmenu 70-tisíc USD.

Jaime Murray nadviazal na svoj vlaňajší triumf v mixe na US Open, keď zvíťazil spoločne so Švajčiarkou Martinou Hingisovou.

Celkovo má na svojom konte už 4 grandslamové trofeje z miešanej štvorhry. Matteková-Sandsová si pripísala na svoje konto tretiu trofej v mixe na turnajoch veľkej štvorky.

Naopak, Rosolská a Mektič nevyužili šancu získať premiérovú grandslamovú trofej v kariére.