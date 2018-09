Slováci hrajú v netypickom čase. Možno to bude aj lepšie, vraví Lobotka

Slováci vstupujú do Ligy národov.

9. sep 2018 o 9:37 Pavol Spál, Ľvov

Rozhovor: Futbalistov Slovenska čaká v nedeľu o 15.00 h (vysiela RTVS) na Ukrajine premiéra v novovzniknutej Lige národov. "Mám skvelú náladu a dúfam, že aj optimálnu formu," verí stredopoliar STANISLAV LOBOTKA, na klubovej úrovni hráč španielskej Celty Vigo.

V meste Ľvov ste hrali proti Ukrajine aj vlani (prehra 1:2 - pozn. red.), ale šlo iba o prípravný zápas. Čo vás tam vtedy najviac zaujalo?

„Štadión, je veľmi krásny. Teraz sa však bude hrať v inom prostredí, bez divákov. Vlani sme tam prehrali, ale máme silu, aby sme sa poučili z chýb, ktoré sme vtedy urobili. “

Bude sa hrať bez divákov. Môže to byť pre vás výhoda?

„Možno by ľudia Ukrajincov viac hnali a bol by to iný zápas. Teraz tam nikto nebude, takže by to možno mohla byť naša výhoda. Ukrajinci sa nebudú cítiť až tak komfortne.“

Plná aréna, alebo na druhej strane prázdne tribúny a ticho. Hrá to nejakú rolu?

„Záleží od toho, kde sa hrá. Ak ste domáci tím, tak to istotne hrá rolu. Ľudia vás povzbudzujú. Pre hosťujúce mužstvo to nemá až taký význam.“

Ukrajina v prvom zápase Ligy národov jasne prevýšila Česko a u súpera vyhrala 2:1. Aký dojem na vás urobila?

„Ukrajina bola celý zápas jasne lepšia a mala veľa šancí na to, aby zápas rozhodla už skôr. Česi si okrem gólu takmer nič nevytvorili.“

Čo vám hovorí ukrajinský futbal?

„Napadnú mi najmä dva kluby - Šachtar Doneck a Dynamo Kyjev. Tie hrajú pravidelne v skupinovej fáze európskych pohárov. A, samozrejme, útočník Andrej Ševčenko, ktorý je v súčasnosti trénerom Ukrajiny.“

Národný tím hráva zvyčajne zápasy vo večerných hodinách, ale tentoraz je výkop už o 15.00 h. Ako to vnímate?

„Možno to bude aj lepšie, lebo celý deň aspoň nebudeme musieť čakať na hoteli. Osobne mi je jedno, o ktorej sa hráme. Aj keby to bolo ráno.“

Máte špeciálny rituál pred zápasom?

"Ani nie. Idem sa rozcvičiť, ale inak nič. Snažím sa sústrediť.