Víťazstvo Osakovej zatienili hádky a bučanie divákov, reagujú svetové médiá

Najemocionálnejšie finále, píšu v Nemecku.

9. sep 2018 o 10:01 SITA

NEW YORK. Ohlasy svetových médií na víťazstvo japonskej tenistky Naomi Osakovej 6:2, 6:4 nad Američankou Serenou Williamsovou vo finále dvojhry žien na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku:

Tennis.com (USA): "Naomi Osaková podávala ako búrka počas celého stretnutia na ceste za titulom."

New York Times (USA): "Naomi Osaková zdolala Serenu vo finále pokazenom nespokojnosťou divákov a slzami."

Japan Times (Jap.): "V dramatickom zápase ukázala Osaková svoju odolnosť a odvahu pri historickom víťazstve nad Serenou."

Japan Today (Jap.): "Hádky a bučanie divákov zatienili víťazstvo Osakovej vo finále US Open and Serenou."

Bild (Nem.): "Senzácia v najemocionálnejšom finále v histórii US Open."

MF Dnes (ČR): "Osaková oslavuje senzačný titul na US Open. Serena nezvládla svoje emócie."

Marca (Šp.): "Bola to smutná šou Sereny a hlavného rozhodcu vo finále US Open."

BBC (Angl.): "Víťazstvo Osakovej na US Open. Serena nazvala hlavného rozhodcu zlodejom a ten jej odobral gem."