Osakovú rozplakalo bučanie ľudí, Serena viní rozhodcu zo sexizmu

Momenty po finále boli emotívne.

9. sep 2018 o 10:51 (aktualizované 9. sep 2018 o 12:09) TASR, SITA

NEW YORK. Rozpačité scény sprevádzali korunováciu novej šampiónky záverečného tenisového grandslamu roka US Open v New Yorku.

Namiesto toho, aby si Naomi Osaková mohla po suverénnom finálovom triumfe 6:2 a 6:4 nad Serenou Williamsovou dosýta vychutnať fakt, že sa stala prvou japonskou tenisovou grandslamovou šampiónkou v histórii, po tvári jej stekali aj slzy smútku.

Tréner priznal koučing

Bučiace publikum musela napokon krotiť aj zdolaná finalistka a šesťnásobná šampiónka z Flushing Meadows Serena Williamsová.

Bola to ale práve 23-násobná grandslamová šampiónka, ktorá divákov vyprovokovala k nešportovému správaniu.

Na dvorci Arthura Asha sa totiž dostala viackrát do konfliktu s empajrovým rozhodcom Carlosom Ramosom z Portugalska. Toho dokonca nazvala klamárom a podvodníkom, keď jej udelil trestný fiftín za nedovolený koučing.

Jej tréner Patrick Mouratoglou ho po zápase pre americké médiá aj priznal, hoci s tým, že jeho zverenka ho nevidela.

"Nikdy som nepodvádzala, ospravedlňte sa mi. Ukradli ste mi bod, ste zlodej," kričala na neho. Rozhodca jej napokon dokonca musel zobrať jednu hru.

Mladšia zo známych tenisových sestier však zašla po zápase ešte ďalej. Rozhodcu otvorene nazvala sexistom a vylúčená nie je ani žaloba.

"V mužskom tenise by sa to nikdy nestalo. Už som videla, ako nazvali rozhodcu oveľa horšími výrazmi ako zlodej, a nič sa nestalo. To, že mi odobral gem za to, čo som mu povedala, považujem za sexistické, k mužovi by si to nedovolil. Ničí ma to, ale budem pokračovať v boji za práva žien," povedala Serena Williamsová.

Plakala aj na tlačovej konferencii

Dvadsaťročná Osaková bola od začiatku súboja lepšia, súperku skvelou hrou ničila a po zápase si nezaslúžila podobné správanie publika.

"Toto je jej moment, prosím prestaňte bučať, ona si to nezaslúžil. Ani ja a ľudia na kurte," žiadala divákov 36-ročná Američanka a aspoň trochu si opäť získala tvár.

Emócie lomcovali Osakovou ešte aj na pozápasovej tlačovej konferencii.

Serenu Williamsovú považuje za svoj veľký idol a tak si pri otázke, či by nebolo od jej súperky vhodné ospravedlnenie, opäť skryla plačúcu tvár do dlaní.

"Keď vstupujem na kurt, cítim sa ako iná osoba, OK? Nie som vtedy fanúšik Sereny. Som len tenistka, ktorá hrá zápas proti ďalšej tenistke. Ale keď ma po zápase cez sieť objala, opäť som sa cítila ako malé dieťa," citovali jej odpoveď akreditované médiá.

Nebol to prvý Williamsovej incident

Zo strany Sereny Williamsovej to v sobotu nebol prvý incident na US Open. V roku 2009 si vyslúžila v tom čase rekordnú pokutu 82 500 dolárov za urážku čiarovej rozhodkyne Šino Curubučiovej v semifinále proti Belgičanke Kim Clijstersovej.

Američanka na rozhodkyňu údajne kričala, že ju zabije.

K spornej situácii prišlo za stavu 5:6 a 15:30 v druhom sete, keď Serene Williamsovej zahlásili pri druhom servise chybu nohou. Šampiónka z roku 2008 nedokázala udržať nervy na uzde a začala na rozhodkyňu kričať.

Za nešportové správanie ju potrestali stratou fiftínu a Clijstersová postúpila do finále.

Do konfliktu s rozhodkyňou sa Serena Williamsová dostala aj v roku 2011 v neúspešnom finále US Open proti Austrálčanke Samanthe Stosurovej.

Na začiatku druhého setu pri brejkbale súperky po forhende zvýskla "Come On".

Empajrová rozhodkyňa Eva Asdarakiová však usúdila, že Stosurová sa v momente výkriku ešte snažila dobehnúť loptičku a výmena nebola ukončená.

Fiftín prisúdila Austrálčanke, čo Serena Williamsová neuniesla a zasypala Asdarakiovú spŕškou urážok. Asdarakiová následne udelila Američanke napomínanie za porušenie kódexu správania.

VIDEO: Incident Sereny Williamsovej z roku 2011: