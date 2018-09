Trojsetové finále rozhodol tajbrejk. Bartyová a Vandeweghová vyhrali štvorhru na US Open

Duel bol poriadne dramatický.

9. sep 2018 o 22:12 (aktualizované 9. sep 2018 o 22:26) SITA

NEW YORK. Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová a Američanka CoCo Vandeweghová nasadené ako trináste sa stali víťazkami ženskej štvorhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V nedeľňajšom finále zvíťazili 3:6, 7:6 (2), 7:6 (6) nad druhým nasadeným maďarsko-francúzskym párom Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová.

US Open - finále žien: Ashleigh Bartyová, CoCo Vandeweghová (Aus./USA-13) - Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová (Maď./Fr.-2) 3:6, 7:6 (2), 7:6 (6)

Víťazné duo si pripíše do rebríčka 2000 bodov a získa prémiu vo výške 700-tisíc amerických dolárov pred zdanením.

Zdolaný pár si vybojoval 1300 bodov a odmenu 350-tisíc USD.

Obe víťazky získali premiérovú grandslamovú trofej vo svojej doterajšej kariére. Bartyová predtým po boku krajanky Casey Dellacquovej neuspela v grandslamovom finále ženskej štvorhry v štyroch prípadoch.

Babosová a Mladenovicová sa spoločne tešili z triumfu na tohtoročnom Australian Open. Francúzska má v svojej zbierke aj titul z Roland Garros 2016, víťaznú trofej vybojovala spoločne s krajankou Caroline Garciovou.