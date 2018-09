Mladí Slováci stále myslia na baráž. V utorok hrajú s tímom, ktorému doma podľahli

Slovensko figuruje na druhej priečke s dvanástimi bodmi.

10. sep 2018 o 12:57 TASR

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa.(Zdroj: TASR/Marko Erd)

REYKJAVÍK. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov potrebuje na priživenie šance na baráž majstrovstiev Európy 2019 triumfovať v kvalifikačnom stretnutí na Islande.

Kvalifikácia ME 2019 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina: Island - Slovensko /utorok 11. septembra, 17.30 SELČ, štadión KR-völlur, Reykjavík/ rozhodcovia: Harkam - Witschnigg, Steinacher (všetci Rak.)

Tamojším rovesníkom má v utorok od 17.30 SELČ na štadióne KR-völlur v Reykjavíku čo odplácať, v októbri 2017 s nimi prehrala doma v Poprade 0:2.

Bola to prvá z troch prehier, ktoré majú Slováci v 2. skupine na konte, potom dvakrát nestačili na Španielov.

Tí s plným počtom bodov po siedmich zápasoch neohrozene smerujú za priamym postupom na šampionát.

Čo by mohlo platiť na Island?

Slovensko figuruje na druhej priečke s dvanástimi bodmi, z tabuľky druhých tímov sa do baráže dostanú prvé štyri mužstvá.

V nej sa počítajú iba výsledky so súpermi na prvom, treťom, štvrtom a piatom mieste, Slovákom sa momentálne škrtá iba víťazstvo v Estónsku 2:1.

Tabuľka druhých tímov: 1. Belgicko 6 4 2 0 11:4 14 2. Chorvátsko 6 4 1 1 16:5 13 3. Rusko 6 4 1 1 13:4 13 4. Rumunsko 6 3 3 0 9:4 12 ------------------------------ 5. Poľsko 5 2 3 0 12:7 9 6. Slovensko 6 3 0 3 10:14 9 7. Írsko 5 2 2 1 7:3 8 8. Slovinsko 5 2 1 2 6:7 7 9. Holandsko 5 1 3 1 5:4 6

Sú na šiestej pozícii s deviatimi bodmi, štvrté Rumunsko má o tri body viac. Súčasný tréner dvadsaťjednotky Adrián Guľa ešte nebol pri úvodnom vzájomnom súboji s Islandom vo funkcii.

"Platiť by mohlo to, čo na každého súpera. Podľa mňa je to rýchla a jednoduchá hra smerom dopredu, akú chalani ukázali proti Talianom v istých úsekoch.

Ďalej sú to odhodlanie, ambícia, kompaktnosť a celistvosť v defenzíve - vyvážená zložka v obrane aj útoku. Spoliehame sa na naše silné stránky a snažíme sa ich využiť," povedal Guľa pre TASR po debute na reprezentačnej lavičke v tejto vekovej kategórii.

Jeho zverenci zdolali v minulotýždňovom prípravnom stretnutí v Dunajskej Strede Talianov 3:0.

"Snáď sa dôvera v našu silu nabudila do takej miery, že uspejeme na Islande, hoci to bude trošku iný zápas. Nerozhodnú ani poveternostné podmienky, aj keď budú špecifické, ale rozhodne sa priamo na ploche, či chlapci dokážu ísť naplno."

Najlepší strelec v prvom zápase nehral

Útočník Samuel Mráz je s troma gólmi najlepší strelec SR v tomto kvalifikačnom cykle. Do prvej konfrontácie s Islandom nezasiahol.

"Jeden z kľúčov bude neinkasovať, dobre brániť a zvládať taktické situácie. Budú to iné podmienky, no máme kvalitu a motiváciu ísť za víťazstvom. Tešíme sa na zápas a opäť dáme do toho všetko.

Musíme si ešte ukázať, akým štýlom sa prezentuje Island od predchádzajúceho vzájomného merania síl. Vždy pomôže rýchly strelený gól, v tomto by sme mohli nadviazať na Taliansko, otvoriť skóre a potom určovať tempo zápasu," povedal Mráz.

Island spoločne so Severným Írskom ohrozujú druhú priečku Slovenska, obe krajiny nazbierali jedenásť bodov.

Severné Írsko sa rovnako v utorok stretne so Španielskom.

Tabuľka 2. skupiny: