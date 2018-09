Bystričania vyhoreli na súperovom ľade, doplatili na časté oslabenia

V tabuľke sú s tromi bodmi na poslednom mieste.

10. sep 2018 o 15:21 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Úradujúcemu slovenskému šampiónovi z Banskej Bystrice nevyšli zápasy základnej H-skupiny hokejovej Ligy majstrov u súperov.

V piatok Bystrica prehrala vo Švajčiarsku s Luganom 1:4 a o dva dni neskôr ich obhajca prvenstva JYP Jyväskylä poslal domov s debaklom 0:6.

Sklamanie z verdiktov

Zverenci trénera Dana Cemana sa domov vrátili sklamaní, pretože chceli bodovať aspoň v jednom zo spomenutých stretnutí.

"V Lugane sme nezachytili úvod, inkasovali sme v prvých desiatich minútach dva góly a naše šance sa znížili v druhej tretine, v ktorej sme hrali príliš veľa oslabení. Frustrovali nás niektoré verdikty rozhodcov.

V stretnutí s Jyväskylä sme v prvej tretine ukázali doposiaľ asi to najlepšie v sezóne, no neskôr sme opäť doplácali na vylúčenia. Tie vznikali po našich chybách.

Navyše, brankár súpera bol skvelý a aj keď sme si vytvorili šance, nedokázali sme ho prekonať,“ zhodnotil oba duely u súperov Ceman.

Rizikové oslabovky

Najväčším problémom banskobystrického mužstva boli časté vylúčenia, najmä v Lugane. "Hrali sme veľa oslabení, čo nás stálo mnoho síl. V Lugane zohrala svoje aj únava z cestovania, ja som si ten zápas vôbec neužil.

Navyše, ani som nečakal, že pôjdem do bránky,“ prezradil gólman Samuel Baroš, ktorý Stephona Williamsa nahradil v Lugane už v deviatej minúte.

Oba zápasy u súperov Banskobystričanom ukázali viaceré nedostatky, na ktorých musia popracovať. Až šesť z desiatich gólov inkasovali v oslabení. Sami skórovali iba raz, takže aj nepremieňanie šancí bolo ich veľkou slabinou.

"Doplatili sme na časté vylúčenia. So silnými súpermi sa to nevypláca. Ukázalo sa to predovšetkým v stretnutí v Jyväskylä. Hlavne toto mužstvo nám nastavilo zrkadlo.

Obaja súperi však boli veľmi silní, veď hrajú v kvalitnejších ligách než my. Aspoň vieme, v čom sa ešte musíme zlepšiť a kde robíme chyby. Určite si to ešte rozoberieme,“ poznamenal útočník Matej Češík.

Bystričania sú po štyroch zápasoch v LM na poslednom mieste tabuľky H-skupiny so ziskom troch bodov. Ďalšie dve stretnutia odohrajú v októbri - 9. októbra v Plzni a o osem dní neskôr privítajú tohto súpera doma.

Český tím doteraz vyhral všetky štyri stretnutia a s dvanástimi bodmi je na čele tabuľky.