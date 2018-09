Hamšíka na Slovensku dlho nikto neprekoná. Svetový rekord je ďaleko

Hamšík je v štartoch za národný tím už rekordérom.

10. sep 2018 o 16:45 Pavol Spál

BRATISLAVA. Keď sa povie slovenský futbalista, tak aj väčšine laikov v prvom rade napadne jeho meno: Marek Hamšík z SSC Neapol.

Je nepriehľadnuteľný. Svojím extravagantným imidžom a hlavne výkonmi na ihrisku. Je hlavným symbolom národného tímu.

V ére samostatnosti nemalo Slovensko lepšieho futbalistu.

Najviac štartov za Slovensko 1. Marek Hamšík a Miroslav Karhan (107) 3. Martin Škrtel (99) 4. Ján Ďurica (91) 5. Róbert Vittek a Peter Pekarík (82)

„Aj keď boli v minulosti na Slovensku veľkí hráči, taký ako Hamšík tu ešte nebol,“ tvrdí Hamšíkov spoluhráč z reprezentácie a stopér Interu Miláno Milan Škriniar.

V nedeľňajšom zápase Ligy národov na Ukrajine odohral tridsaťjedenročný Hamšík už svoj 107. zápas v drese reprezentácie, čím vyrovnal rekord Miroslava Karhana.

„Je to ohromujúce číslo, som za to veľmi vďačný. Dúfam, že mám pred sebou ešte nejaké tie roky v reprezentácii a natiahnem to čo najviac," skonštatoval Hamšík.

Karhan na to potreboval viac ako šestnásť rokov, Hamšík to stihol za jedenásť rokov a sedem mesiacov.