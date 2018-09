Protestoval proti rasizmu, teraz je tvárou úspešnej kampane

Colin Kaepernick si za svoj skutok počas americkej hymny vyslúžil kritiku od Trumpa.

10. sep 2018 o 16:52 ČTK

NEW YORK. Aj napriek negatívnym reakciám na reklamnú kampaň spoločnosti Nike, ktorej tvárou je kritizovaný hráč amerického futbalu Colin Kaepernick, z hľadiska predaja išlo o dobré rozhodnutie.

Spoločnosť Edison Trends zameriavajúca sa na výskum trhu uvádza, že počas prvého septembrového víkendu po spustení kampane firma zvýšila online predaj o 31 percent.

Prvá reklama s Kaepernickom sa v médiách objavila v pondelok.

Quarterback z tímu San Francisco 49ers vyvolal pred dvomi rokmi v rozruch, keď si na protest proti rasovej diskriminácii v USA pred zápasom počas americkej hymny kľakol na koleno.

Ku Kaepernickovi sa následne začali pridávať ďalší športovci. Hráča amerického futbalu za to ostro kritizoval vtedajší kandidát na post prezidenta Spojených štátov Donald Trump.

Kritici firmy Nike apelovali na spotrebiteľov aby na protest proti Kaepernickovi ničili oblečenie, ktoré vyšli v tejto kolekcii. Na sociálnych sieťach sa potom objavovali fotografie, na ktorých ľudia pália svoje veci od Nike.

Na twitteri sa dokonca ujal hashtag #JustBurnIt - variácia na slogan ,,Just Do It", ktorý Nike dlhé roky používa.

Výskum potvrdzuje, že odbyt spoločnosti Nike - aspoň zatiaľ - nijako neutrpel," dodáva Edison Trends.