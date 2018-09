Česi zažili historickú hanbu. Neverili si, už keď hrala hymna

Futbalistov Česka povedie proti Slovákom nový tréner.

11. sep 2018 o 17:14 Pavol Spál

BRATISLAVA. „Hanba, bolo to ďalšie desivé predstavenie,“ hlásil český denník Sport. Futbalisti Česka v prípravnom zápase prehrali v Rusku 1:5.

Bola to najvyššia prehra v histórii reprezentácie. Ešte horší bol podľa českých médií výkon.

„Myslím, že na nich spadla psychická deka. Pripadalo mi, že si neverili už vo chvíli, keď sa hrala hymna. A keď po pár minútach zistili, že súper má o niečo šikovnejších hráčov, čo sa v zápasoch s Ukrajinou a Ruskom stalo, mužstvo zneistilo úplne,“ tvrdil český novinár Jan Palička z denníka Mladá fronta Dnes.

Podľa ruského servera Sport express Česká republika už dávno nemala taký slabý národný tím. Proti Rusom navyše nenastúpila v najsilnejšom zložení.

„Mužstvo podľahlo dojmu, že to jednoducho nepôjde. Nenašiel sa nikto, kto by zdvihol zástavu. Čiastočne za to mohlo, že chýbali zranení hráči. Darida, Suchý, Dočkal alebo Barák, ale mizerné výkony to neospravedlňuje,“ dodal Palička.

Proti Rusku nešlo o jednorazový výbuch, česká reprezentácia tápe už dlhšie.

Verejná poprava