Rozhodol muž, od ktorého to nik nečakal. Mladíci predvedli famózny obrat

Futbalisti Slovenska do 21 rokov vyhrali na pôde Islandu 3:2.

11. sep 2018 o 20:32 Pavol Spál

BRATISLAVA. Bol to šialený zápas, čo umocňovala aj islandská televízia, ktorá zápas totálne amatérsky vyrábala. A ponúkala kuriózne až zábavné obrázky.

Na ihrisku to však bola hlavne v závere dráma. Žiadne taktizovanie. Oba tímy zabúdali, že musia brániť, a často bezhlavo útočili.

„Bol to úžasný zápas. Futbal môžete robiť, ako dlho chcete, ale zažijete to možno raz,“ hodnotil tréner Slovákov Adrián Guľa.

Slováci si udržali druhé miesto

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila v utorňajšom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie ME 2019 na Islande 3:2. Mladíci si tak udržali druhé miesto a tiež šancu prebojovať sa do baráže.

„Úžasný výkon chalanov, nezlomná vôľa, nepoložili ich všetky negatívne veci, ktoré sa udiali v stretnutí,“ dodal tréner Adrián Guľa.

Slováci potrebovali zápas nutne vyhrať a všetky sily vrhli do útočenia. Hrali vabank, šli do veľkého rizika.

Mohli vyhrávať už v úvode, ale kapitán Denis Vavro penaltu kopol veľmi zle a brankár mu ju poľahky chytil.

Naopak, v 33. minúte inkasovali z kopačky Alberta Gudmundssona. Po zmene strán vyrovnal László Bénes, ktorý sa po zranení vrátil do základnej zostavy.

„Fantastické striedanie Vestenického, Fábryho, takto by malo fungovať mužstvo. Chlapcom ďakujem za takýto zážitok, bol to neskutočný zážitok. Zostali sme v hre,“ dodal Guľa.

Rozhodol brankár

Keď v poslednej minúte zápasu dal striedajúci Tomáš Vestenický na 2:1, zdalo sa, že je rozhodnuté. Slováci búrlivo oslavovali. O pár sekúnd však Michal Sipľak fauloval a Gudmundsson v štvrtej minúte nadstaveného času vyrovnal.

Mladí Slováci to ale nezdali. A v úplnom závere rozhodol muž, od ktorého to absolútne nikto nečakal. Brankár Marek Rodák skóroval hlavou.