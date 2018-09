Modrič po historickom debakli Chorvátska: Ako rýchlo sme prišli o reputáciu

Španielsko dalo Chorvátsku šesť gólov.

12. sep 2018 o 8:21 SITA

ELCHE. Šesť hráčov Realu Madrid v základnej zostave a šesť gólov v sieti Chorvátska, na ktorých sa podieľalo šesť rôznych strelcov.

V utorkovom súboji 4. skupiny A-divízie Ligy národov Španieli vyprevadili finalistov nedávneho svetového šampionátu Chorvátov domov s potupnou prehrou 0:6.

Na Estádio Manuel Martinez Valero v Elche sa postupne gólovo presadili Saúl Ňíguez, Marco Asensio, Rodrigo, Sergio Ramos a Isco. V poradí tretí gól si strelili Chorváti sami zásluhou brankára Lovreho Kaliniča.

Chorváti doteraz nikdy neprehrali na medzinárodnej scéne šesťgólovým rozdielom, toto je ich najhoršia prehra v histórii.

Päť gólov predtým naposledy inkasovali v roku 2009 v Anglicku.

Smutné jubileum

Smutné jubileum v utorok prežíval najmä Ivan Rakitič, stredopoliar Chorvátov si určite inak predstavoval svoj stý reprezentačný duel.

"Je nepredstaviteľné ako rýchlo sme prišli o reputáciu, ktorú sme si tvrdo vybojovali postupom do finále majstrovstiev sveta," povzdychol si chorvátsky líder Luka Modrič a k zápasu ďalej poznamenal.

"V prvých 20 minútach to nebolo zlé, mali sme aj dve či tri šance. Po inkasovaní gólu sme však prestali hrať. Nedostupovali sme hráčov, nepomáhali sme si a proti takému súperovi je to vražda.

Je to ťažká prehra, ale zo všetkého sa dá poučiť. Ak nepristúpime k zápasu na sto percent, potom to takto dopadne."

Hviezda zápasu? Asensio

Hviezdou číslo 1 v španielskom tíme bol Marco Asensio. Dvadsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar jeden gól strelil a ďalšie štyri pripravil.

Nepodieľal sa iba na otváracom presnom zásahu Saúla Ňígueza z 24. min, ktorému prihral Daniel Carvajal.

“ Zvládli sme túto výzvu a zotavili sa zo sklamania z majstrovstiev sveta. „ Marco Asensio

Asensio strelil vlastne dva góly, ale ten druhý z 35. min na priebežných 3:0 štatisticky priznali ako vlastný brankárovi Kaliničovi, lebo lopta z kopačky Asensia sa odrazila od brvna do chrbta chorvátskeho gólmana a odtiaľ do siete.

"Bolo mi potešením hrať s touto partiou hráčov. Odohrali sme úžasný zápas a ukončili brilantný týždeň. Máme za sebou dve skvelé vystúpenia proti tímom, ktoré sa dostali ďaleko na majstrovstvách sveta.

Zvládli sme túto výzvu a zotavili sa zo sklamania z majstrovstiev sveta," uviedol Marco Asensio pre španielsku televíziu TVE.

Bývalý tréner Barcelony a hráči Realu

Asensio rád pripomenul aj predchádzajúci víťazný zápas Ligy národov vo Wembley spred troch dní proti Anglicku (2:1).

Španieli sú suveréni lídri 4. skupiny so 6 bodmi a skóre 8:1 a veľmi si priblížili celkové prvé miesto.

Oba triumfy dosiahli pod vedením nového trénera Luisa Enriqueho, ktorý ako bývalý tréner FC Barcelona musel odpovedať aj na otázku, prečo dal šancu až toľkým hráčom Realu Madrid.

Marco Asensio bol hviezdou Španielska. (zdroj: TASR/AP)

"Neviem, prečo by ma malo zaujímať, kde hrajú. Sú to Španieli a to je podstatné. Vidím len to, že majú na sebe španielsky dres. A že majú madridský základ, je úplne v poriadku.

Máme pred sebou veľa súťaží a hráči mi to svojím skvelým výkonom mimoriadne sťažili do ďalších zápasov. Výsledok proti Chorvátom je veľmi cenný.

Odráža vysoké nastavenie hráčov v posledných týždňoch, ich túžbu predviesť sa po nevydarených majstrovstvách sveta," povedal Luis Enrique.