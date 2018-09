Či vyhrá slovenskú ligu maďarský klub? Práve preto prišli

V Tipsport lige budú hrať dva maďarské kluby.

12. sep 2018 o 17:36 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. „Tu sa končia žarty,“ vravel Richard Lintner pred štartom najvyššej hokejovej súťaže.

Tipsport liga v tejto sezóne už nebude len súťažou medzi desiatimi slovenskými klubmi. Do hokejovej ligy vstupujú MAC Budapešť a DVTK Miškovec.

Maďarský hokej je v posledných rokoch na vzostupe. Vstup dvoch klubov do slovenskej ligy tento trend potvrdzuje. Klubom sa darí aj vďaka štátnej podpore.

V lete schválila vláda na rozvojové projekty 600 miliónov forintov (1,85 milióna eur). Časť z tejto sumy získa dvojica nováčikov Tipsport ligy.

Zatiaľ na jednu sezónu

Budapešť a Miškovec patria k maďarskej špičke, v posledných troch sezónach bojovali o titul.

Budapeštiansky klub je aktuálnym majstrom. Rozpočet oboch klubov je na úrovni 800-tisíc až milión eur, čo je na úrovni popredných slovenských mužstiev.

„Na tomto projekte sme pracovali so slovenskou stranou až tri roky a som veľmi rád, že sa nám to podarilo dotiahnuť. Zatiaľ je účasť klubov z Maďarska dohodnutá na jednu sezónu, ale dúfame, že spolupráca bude pokračovať dlhšie,“ hovoril Egri Gergely, športový riaditeľ Maďarského zväzu ľadového hokeja.

Gergely sledoval v minulej sezóne zápasy Tipsporty ligy aj maďarskej súťaže. Podľa neho dvojica nových účastníkov nebude len do počtu a môže prekvapiť.

„Je pravda, že slovenské mužstvá sú na vyššej úrovni. Majú technicky zdatnejších a rýchlejších hráčov. Ale maďarské tímy budú tiež konkurencieschopné. V posledných sezónach u nás pôsobili americkí aj kanadskí tréneri.

Zaviedli v tímoch disciplínu aj herný systém. To, čím by sa mohli naše tímy presadiť proti slovenským, sú možno práve disciplína, bojovnosť a kreativita. Myslím si, že to budú zaujímavé zápasy,“ myslí si Gergely.

Cieľom oboch nováčikov bude postup do play off.

Športový riaditeľ Maďarského zväzu ľadového hokeja Egri Gergely. (zdroj: MINAP.HU)

V Miškovci majú aj bývalého reprezentanta SR

Na súpiskách majú aj slovenských hokejistov, dokonca je medzi nimi aj bývalý reprezentant. Za Miškovec bude napríklad hrávať 35-ročný obranca Tomáš Slovák. Sám sa skontaktoval s klubom a mal záujem v ňom pôsobiť.

„Veľmi milé a vtipné však bolo, keď prvý raz vošiel do šatne k novým spoluhráčom,“ opisuje Gergely so smiechom.

„Maďarskí hokejisti sa o ňom medzi sebou bavili. On sa však pred nich postavil a hovorí: