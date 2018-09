Jazdec Quick-Stepu o Slovensku: Keď som videl vaše kopce, dostal som menší stres

Na Okolo Slovenska ide aj najlepší vrchár Tour.

12. sep 2018

ŠTRBSKÉ PLESO. Víťaz vrchárskej súťaže na Tour de France 2018 (Julian Alaphilippe), trojnásobný majster sveta v tímovej časovke a tohtoročný šampión monumentálnej klasiky Okolo Flámska (Niki Terpstra), trojnásobný majster sveta v cyklokrose (Zdeněk Štybar), dvojnásobný majster Belgicka a tiež svetový šampión v tímovej časovke (Yves Lampaert), európsky šampión v madisone na dráhe (Iljo Keisse) či víťaz tohtoročnej klasiky Liége-Bastogne-Liége a 7-násobný majster Luxemburska (Bob Jungels).

To všetko je kvalita z jedného tímu, akú cyklistické preteky Okolo Slovenska ešte nezažili.

Belgický Quick-Step Floors je momentálne suverénnou svetovou jednotkou v hodnotení tímov podľa rebríčka UCI WorldTour, napriek tomu neváhal poslať svojich špičkových jazdcov pod Tatry.

Je dosť pravdepodobné, že práve z vyššie uvedených mien vzíde celkový víťaz 62. ročníka pretekov Okolo Slovenska.

Alaphilippe: Nie som hviezda

"Preteky na Slovensku sú síce nižšej kategórie, ale berieme ich rovnako zodpovedne ako všetky ostatné. Vždy si musíme vytýčiť ciele, ktoré chceme splniť. Bez toho by to bolo zbytočné trápenie. Vždy je to o cieľoch, ktorým sa prispôsobujeme a stanovujeme taktiku pre celý tím," uviedol Tom Steels, športový riaditeľ Quick-Step Floors, na stredajšej tlačovej konferencii v Štrbskom Plese.

Francúz Alaphilippe zavíta na slovenské cesty v pozícii jedného z favoritov, keďže v uplynulých dňoch ovládol osemetapové preteky vo Veľkej Británii.

Pod Tatry si so sebou priviezol aj dvoch pomocníkov z Anglicka - Luxemburčana Jungelsa (skončil tam 5. v celkovom poradí) a Belgičana Keisseho.

Julian Alaphilippe počas Tour de France 2018. (zdroj: TASR/AP)

Podľa vedenia tímu sú preteky Okolo Slovenska pre Alaphilippa aj prípravou na svetový šampionát v Innsbrucku, kde by mu mal vyhovovať hornatý profil pretekov s hromadným štartom.

"V tomto roku sa mi darí, ale nepovedal by som, že je to pre mňa prelomová sezóna. A nie som ani žiadna hviezda. Mám však viac skúseností a v rozhodujúcich momentoch som pokojnejší. Aj preto sa mi darí víťaziť," uviedol Alaphilippe.

"Nemyslím si, že po úspechoch sa zmenila moja pozícia v tíme alebo pelotóne. Možno iba fanúšikovia ma viac poznajú," doplnil majiteľ tohtoročných triumfov z jednorazových pretekov Valónsky šíp či Clásica de San Sebastián.

Bolesť v nohách cítil už pri pohľade

Pre Čecha Zdeňka Štybara bude podujatie Okolo Slovenska výnimočné. Nie svojou kvalitou, ale tým, že sa bude cítiť takmer ako doma. Na najväčších cyklistických pretekoch na Slovensku štartoval už v roku 2010, vtedy dokonca vyhral prológ.

"Neviem odhadnúť, koľko českých fanúšikov sa príde pozrieť, ale tých slovenských určite bude dosť. Budem sa snažiť urobiť nejaký výsledok a využiť, že to tu trochu poznám, hoci som nebol na bicykli od návratu z víkendových klasík v Kanade," priznal.

“ Keď som z diaľnice cestou z letiska videl tie vaše kopce, hneď som pocítil bolesť v nohách a dostal som menší stres „ Iljo Keisse

"Je pravda, že som už na Okolo Slovenska vyhral prológ. Vtedy to bolo v rámci prípravy na cyklokrosovú sezónu. Vyhral som dokonca na cyklokrosovom bicykli," pridal Štybar zaujímavosť spred ôsmich rokov.

Dobrú náladu mal v deň prológu najmä skúsený Belgičan v službách Quick-Step Floors Iljo Keisse. Na rozdiel od väčšiny kolegov nezvolil diplomatické chvály na slovenské hory, ale povedal to inak.

"Myslel som si, že je to tu väčšia rovina. Keď som z diaľnice cestou z letiska videl tie vaše kopce, hneď som pocítil bolesť v nohách a dostal som menší stres," povedal.

"Etapy budú ťažké, najmä tie dve hornaté, ale na to tu máme Boba Jungelsa a na rovinu zasa Fabia Jakobsena. Náš tím je silný ako celok, stále budeme môcť vytiahnuť nejaké eso z rukáva," dodal Keisse.

Dôležitý bude už druhý deň

Preteky Okolo Slovenska odštartujú 12. septembra 2018 podvečer úvodným prológom na 1,6 kilometra v centre Popradu a hneď prvá tatranská etapa na druhý deň so siedmimi horskými prémiami a cieľom v Štrbskom Plese (164,4 km) určí charakter celkovému poradiu.

Potom sa cyklisti presunú do tradičnej bašty Dubnice nad Váhom, kde na pelotón čaká zaujímavý záver na tartanovom ovále futbalového štadióna.

Z Dubnice sa bude pokračovať do Nitry a preteky vyvrcholia šprintérskym záverom na západe Slovenska v Galante. Toto mesto bude vôbec po prvý raz figurovať ako etapové centrum pretekov a hneď to najdôležitejšie - cieľové.