Prológ na Okolo Slovenska ovládli jazdci Quick-Step Floors, vyhral Jungels

Najlepším Slovákom bol Baška.

12. sep 2018 o 18:58 (aktualizované 12. sep 2018 o 19:54) SITA, TASR

Okolo Slovenska 2018 - prológ:

Poprad - Poprad (1,6 km):

1. Bob Jungels Luxembursko Quick-Step Floors 2:02 min 2. Yves Lampaert Belgicko Quick-Step Floors + 0 s 3. Christophe Laporte Francúzsko Cofidis, SC + 0 s 4. Julian Alaphilippe Francúzsko Quick-Step Floors + 1 s 5. Fabio Jakobsen Holandsko Quick-Step Floors + 2 s 14. Erik Baška Slovensko Bora-Hansgrohe + 3 s

POPRAD. Víťazom prológu 62. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa stal Bob Jungels. Luxemburský pretekár tímu Quick-Step Floors zvládol v stredu trať na námestí sv. Egídia v Poprade dlhú 1,6 kilometra za 2:02 minúty.

Pred tímovým kolegom Yvesom Lampaertom z Belgicka mal náskok jednej stotiny sekundy. Najlepší zo Slovákov Erik Baška z tímu Bora-Hansgrohe obsadil s časom 2:05 minúty 14. miesto.

Saganov výkon ovplyvnilo zranenie

Najlepší Slovák z prológu absolvuje návrat po niekoľkomesačnej pauze.

"Mal som zranenie, pre ktoré som takmer dva mesiace nič nerobil. Bol som dlho bez bicykla, ale už sa cítim omnoho lepšie. Máme tímové úlohy - pomôcť Felixovi Grossschartnerovi k celkovému víťazstvu a Mateovi Pelucchimu v šprintoch. Etapy budú ťažké, takže uvidíme, ako sa to vyvinie. Spoločne s Jurajom Saganom radi pretekáme doma, takže si to chceme užiť," poznamenal Baška.

Na pretekoch sa predstaví celkovo 17 slovenských pretekárov, najväčšie ovácie divákov pri stredajšom predstavovaní smerovali k Jurajovi Saganovi. Tomu však prológ nevyšiel ideálne, aj vinou zranenia skončil na 54. mieste.

"Išlo o sekundy. Keby som nemal pád v tréningu, bolo by to lepšie. Mám trochu zranenú pravú ruku a prsty, našťastie však nič zlomené. Trochu mi chýbala aj energia a adrenalín, ale napokon som rád za to, ako som došiel. Prvá a druhá etapa budú určite zaujímavé a budú možno aj rozhodujúce," uviedol Sagan pre TASR.

Náročná štvrtková etapa

Víťaz prológu Jungels do štvrtkovej prvej etapy nastúpi v žltom drese vedúceho pretekára. Druhý v prológu Lampaert vyštartuje v bielom drese s modrými bodmi pre najlepšieho pretekára v bodovacej súťaži a tretí Laporte v bielom drese s červenými bodmi pre najlepšieho vrchára.

Najlepší pretekár do 23 rokov v stredajšom prológu Fabio Jakobsen pôjde do horskej etapy v bielom drese a najlepší Slovák Erik Baška v drese s farbami slovenskej trikolóry.

Najväčšie cyklistické preteky na Slovensku pokračujú vo štvrtok 1. etapou z Popradu na Štrbské Pleso (164,4 kilometra).

Táto etapa bude vôbec najnáročnejšiou v aktuálnej edícii pretekov Okolo Slovenska, cyklisti budú musieť prekonať sedem vrchárskych prémií vo Vysokých Tatrách a ich okolí.

Štvrtková etapa má začiatok o 12.30 h, najlepších očakávajú v cieli približne po 17.10 h.

Prológ - umiestnenia Slovákov: